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雙美出席股數已過半 監察人典華：股臨會順利合法召開

2019-10-04 15:38經濟日報 記者何秀玲╱即時報導

雙美監察人典華投資股份有限公司之學習長林齊國於今（4）日表示，股東臨時會主要管轄法院－台北地方法院已於3日駁回寶崴光學及於今（4）日駁回蔡國洲（林金翰、蔣國川、林龍凡）等對於雙美股東臨時會假處分聲請。

另至10月2日上午為止，股代統計已登記將出席之股數已過半比例，因此10月8日股東臨時會預計將可順利合法召開。林齊國強調，除感謝司法機關迅速作出公正裁決外，此次股東臨時會之召開也將有助於提升雙美公司治理。

雙美4日股價收88.7元，上漲0.4元。

台北地方法院駁回寶崴光學聲請之裁定指出，聲請人寶崴光學聲請股東臨時會暫時狀態處分，其所主張選任新董監事、討論南科建廠資本支出等案之損害及危險顯屬未定，尚難認其所指損害及危險為立即發生。

此外，針對此次召開股東臨時會致使雙美公司營運受損部分，寶崴光學未就損害程度及具體內容提出具體說明及可資及時調查之釋明資料等，難認此次臨時股東會對於雙美公司、交易對象或其股東之權益造成難以回復之重大損害及影響，是本件定暫時狀態處分之聲請，於法不合，不應准許。

台北地方法院駁回駁回蔡國洲（林金翰、蔣國川、林龍凡）等聲請之裁定，其理由主要指出，兩造間並無爭執之法律關係存在、聲請人未釋明本件定暫時狀態處分之必要性等。

林齊國強調，本次雙美公司股東臨時會之召集是基於監察人善盡職責及為公司與股東之權益著想，並不涉及外界所指的經營權之爭，一切皆以促進公司健全經營、維護公司形象及全體股東權益保障為優先考量。

他希望金可董事長蔡國洲能夠回歸理性，不應再對媒體散布不實或汙衊他人之訊息，對於報導已對董事林泉源為不實濫告之情節亦應予澄清、還給林泉源公道。

股東臨時會蔡國洲
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