減產、備貨需求顯效益 研調：部分面板價格可望止跌

2019-10-04 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



TrendForce光電研究（WitsView）今（4）發布最新調查，電視面板價格在經歷自5月起連四個月的大幅降價後，超過一半的尺寸皆已跌破現金成本。隨三星顯示（SDC）與樂金顯示（LGD）相繼收斂部分LCD產能，台廠與陸廠也跟進減產或調整產品組合，加上近期來自歐美年底促銷季及中國雙11與元春備貨的需求挹注，部分尺寸面板價格跌幅收窄，甚至有機會出現止跌。

TrendForce研究經理胡家榕指出，隨著年底品牌進入庫存管控，以及隨之而來第一季的傳統淡季，跌價風險將再次攀升，產能調整的幅度也可能擴大。預期要到2020年第二季，品牌開始為春季機種和東京奧運促銷備貨時，電視面板價格才有機會再次止穩。

32吋為電視面板價格指標，TrendForce指出，從今年6月至今跌幅超過兩成，不僅跌破現金成本更逼近變動成本，讓32吋的主要供應商京東方藉減產來降低虧損。隨面板廠開始管控生產，9月32吋面板價格跌幅將收斂至1美元，低價者甚至有機會持平。

TrendForce表示，雖然第四季國際品牌需求開始走弱，不過中國品牌持續為雙11與元春備貨，面板價格至11月中都有機會持穩。然而，隨著年底品牌進入庫存管控及傳統淡季來臨，價格可能再次走跌。

面板廠面臨虧損的情況下，紛紛開始移轉產能，TrendForce指出，不論是7.5代線從50吋轉移至43吋，或是8.5代線與10.5代線增加43吋的生產比重，皆反映出43吋是少數仍有獲利的產品，但供給增加導致價格無法止跌。9月43吋FHD受到中國面板廠供應提升，仍有下跌3美元的風險，短期間供需若無法達到平衡，價格將持續下探。

TrendForce預期，至11月前受惠中國年底促銷備貨旺季，品牌對於55吋與65吋面板的需求提升，加上兩尺寸的價格皆跌破現金成本，在面板廠已無任何跌價空間的前提下，需求持續增加將有助於跌勢收斂。預估9月55吋和65吋跌幅均縮小至5美元以內，55吋年底前在韓廠供應減少的情況下，價格更有機會短暫持穩；65吋由於供給仍過剩，價格止跌無望。