9月部分電視面板跌幅收斂 有機會止跌

2019-10-04 13:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



根據TrendForce光電研究（WitsView）最新調查，電視面板價格在經歷自5月開始連續四個月的大幅降價後，超過一半的尺寸皆已跌破現金成本。隨著三星顯示（SDC）與樂金顯示（LGD）相繼收斂部分LCD產能，台灣與中國面板廠也跟進減產或是調整產品組合，再加上近期來自歐美年底促銷季以及中國雙11與元春備貨的需求挹注，部分尺寸面板價格跌幅收窄甚至有機會出現止跌。

TrendForce研究經理胡家榕指出，隨著年底品牌進入庫存管控，以及隨之而來第1季的傳統淡季，跌價風險將再次攀升，產能調整的幅度也可能擴大。預期要到2020年第2季，品牌開始為春季機種和東京奧運促銷備貨時，電視面板價格才有機會再次止穩。

32吋為電視面板價格指標，從今年6月至今跌幅超過兩成，不僅跌破現金成本更逼近變動成本，讓32吋的主要供應商京東方（BOE）藉由減少生產來降低虧損。隨著面板廠開始管控生產，9月32吋面板價格跌幅將收斂至1美元，低價者甚至有機會持平。

雖然第4季國際品牌需求開始走弱，不過中國品牌持續為雙11與元春備貨，面板價格至11月中都有機會持穩。然而，隨著年底品牌進入庫存管控及傳統淡季來臨，價格可能再次走跌。

面板廠面臨虧損的情況下，紛紛開始移轉產能，不論是7.5代線從50吋轉移至43吋，或是8.5代線與10.5代線增加43吋的生產比重，皆反映出43吋是少數仍有獲利的產品，但供給增加導致價格無法止跌。

9月43吋FHD受到中國面板廠供應提升，仍有下跌3美元的風險，短期間供需若無法達到平衡，價格將持續下探。