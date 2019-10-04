遠傳攜手台北市政府 啟動5G開放試驗場域

2019-10-04 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ╱即時報導



遠傳電信今（4）日宣布，攜手台北市政府資訊局與台灣雲端物聯網產業協會，啟動內湖智慧園區5G試驗計畫，打造第一個產官合作的5G開放試驗場域，開放100家團隊申請免費體驗為期三個月的5G環境測試，同時導入全國第一個商業實驗研發電信網路（POB），協助企業在實驗階段即導入商業模式，加速產業應用接軌市場。

台北市政府副秘書長陳志銘表示，此次內湖智慧園區5G試驗計畫，希望帶給台北資通訊科技產業更多創新能量及動能，讓台北市在5G技術相關應用帶來更多實際案例，即日起提供100家團隊免費試用三個月的方案，結合遠傳的5G網路資源，將5G創新應用及智慧科技置入場域試煉，打造更完善的物聯網通訊平台。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵指出，有別於以往封閉式實驗場域，此次與台北市政府、台北智慧城市專案辦公室合作，打造此座5G開放試驗場域，並透過台灣雲端物聯網產業協會串聯上下游產業鏈，期發揮5G綜效，推出讓市民最有感的5G服務。

台北智慧城市專案辦公室主任李鎮宇表示，台北智慧城市發展願景除了以智慧方案解決市民需求，也希望帶動產業發展及城市外交，並透過此機制協助產業做垂直應用發展，與產業進行前端合作，尤其在5G部分，在前端可先進行可行性評估，以利未來推出可用的5G市民服務。