台灣大鎖定兩大客層推雙享飽預付卡 強打超低價訴求

2019-10-04 12:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



台灣大（3045）超低價吃到飽預付卡登場，鎖定家中長輩與16歲以下國中小學生對輕上網的需求，首度推出「輕速上網吃到飽」及「網內免費講」的「雙享飽」預付卡方案，免綁約，儲值價最低只要99元起，就可滿足上網與通話的基本需求。

台灣大表示，在最新「雙享飽」預付卡推出前，今年2月首度針對月租型親子用戶推出「月租100親子方案」，獲得家長熱烈迴響，同時發現8~12歲每月新申裝用戶占比成長四倍；主因不少家長習慣以預付卡管理子女門號，同時家中長輩也有每天上網在LINE群組聊天的需求，因此，特別規劃以國中小學童和樂齡族為對象的「雙享飽」預付卡方案。

台灣大指出，輕上網「雙享飽」預付卡方案，內含1GB上網吃到飽，量到仍有1Mbps的輕速流量，無論是瀏覽網路新聞、打LINE語音電話，或是開地圖App找路等都不成問題；且網內語音通話每通前3分鐘免費，方便國中小學生、家中長輩與親友保持連繫無負擔。

申辦預付卡「雙享飽」方案，可直接上台灣大網路門市或台灣大客服App儲值，每月儲值價119元，若已是台灣大月租型用戶，可透過「預付卡小管家」的月租帳單為名下預付卡儲值，無論是單次儲值、或每月10日自動儲值，都可享有99元儲值優惠價。

另外，「雙享飽」預付卡1GB上網效期31天，每儲值一次，門號效期將自動展延180天，用戶也可一次儲值多筆，方案效期會從每筆到期日再往後加31天。