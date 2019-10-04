親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

習近平來幫忙！川普暴走 爭議「要求中國調查拜登父子」

歸化美籍國籍要填「台灣」 駐美代表處：華府政策不變

台灣大鎖定兩大客層推雙享飽預付卡 強打超低價訴求

2019-10-04 12:59經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

台灣大（3045）超低價吃到飽預付卡登場，鎖定家中長輩與16歲以下國中小學生對輕上網的需求，首度推出「輕速上網吃到飽」及「網內免費講」的「雙享飽」預付卡方案，免綁約，儲值價最低只要99元起，就可滿足上網與通話的基本需求。

台灣大表示，在最新「雙享飽」預付卡推出前，今年2月首度針對月租型親子用戶推出「月租100親子方案」，獲得家長熱烈迴響，同時發現8~12歲每月新申裝用戶占比成長四倍；主因不少家長習慣以預付卡管理子女門號，同時家中長輩也有每天上網在LINE群組聊天的需求，因此，特別規劃以國中小學童和樂齡族為對象的「雙享飽」預付卡方案。

台灣大指出，輕上網「雙享飽」預付卡方案，內含1GB上網吃到飽，量到仍有1Mbps的輕速流量，無論是瀏覽網路新聞、打LINE語音電話，或是開地圖App找路等都不成問題；且網內語音通話每通前3分鐘免費，方便國中小學生、家中長輩與親友保持連繫無負擔。

申辦預付卡「雙享飽」方案，可直接上台灣大網路門市或台灣大客服App儲值，每月儲值價119元，若已是台灣大月租型用戶，可透過「預付卡小管家」的月租帳單為名下預付卡儲值，無論是單次儲值、或每月10日自動儲值，都可享有99元儲值優惠價。

另外，「雙享飽」預付卡1GB上網效期31天，每儲值一次，門號效期將自動展延180天，用戶也可一次儲值多筆，方案效期會從每筆到期日再往後加31天。

台灣大
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

宏碁 創作者PC開賣

2019-10-03 23:47

北市府攜手遠傳 打造全台第一5G IoT開放試驗場域

2019-10-04 11:29

工研院建行動專網 強化維安

2019-10-04 02:20

TSIA年會 劉德音將主持

2019-10-04 02:20

新創VoiceTube 獲億元注資

2019-10-04 02:08

郭台銘下一步 助台灣新創

2019-10-04 01:36

手機市場屢敗屢戰 微軟拚反敗為勝

2019-10-04 01:31

微軟秀新品 重返智慧機市場

2019-10-04 01:31

中華電信打造本土自駕車 轉投資勤崴扮要角

2019-10-04 01:30

中華電打造自駕車 總統按讚

2019-10-04 01:29

華為新機Mate 30 不能用Android

2019-10-04 01:20

英業達砸11億 桃園購廠房 專攻伺服器

2019-10-04 00:12

宏達電 推高規VR產品

2019-10-03 23:47

找夢幻工作 沒想像難

2019-10-03 23:27

全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59

搶攻5G亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

2019-10-03 19:09

連大立光、工研院都找上門 「法院經濟」養活荒涼德州小鎮

2019-10-03 16:22

微軟新品發表會／Surface Duo雙螢幕摺疊機吸睛

2019-10-03 14:40

新北警局攜手工研院 打造無人機行動專網

2019-10-03 14:36

17 Media與出門問問Mobvoi跨界合作

2019-10-03 14:36

研調：電競採高階Mini LED 明年放量

2019-10-03 14:36

英特爾i9 擬大降價抗超微

2019-10-03 14:36

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

中華電 打造5G試驗與培訓場

2019-10-03 14:36

七奈米火力全開 台積電創高引爆4大亮點

2019-10-03 13:34

中科營業額創新高 積體電路貢獻最大

2019-10-03 13:31

微軟發表雙螢幕折疊新品 和碩、廣達可望受惠

2019-10-03 12:24

陸三大運營商加大華為Mate 30採購力道 供應鏈樂了

2019-10-03 11:33

被動元件三巨頭下跌有撐 12月拉貨潮可期

2019-10-03 10:26

有線電視搶OTT市場 串流電視平台業者盼把餅做大

2019-10-03 10:19

科技論壇／鮑永哲：雲端VR拚二年普及

2019-10-03 00:58

科技論壇／王興：催動電商行銷大改變

2019-10-03 00:57

科技論壇／陳耀祥：躍進數位經濟推動者

2019-10-03 00:57

科技論壇／闕志克：搶5G商機 台廠拿到門票

2019-10-03 00:57

科技論壇／頻譜競標 電信五雄全遞件

2019-10-03 00:55

科技論壇／丁度嵐：娛樂科技發展並行

2019-10-03 00:54

科技論壇／林其鋒：攻物聯網要打群架

2019-10-03 00:54

科技論壇／呂新科：拚一站式解決方案

2019-10-03 00:54

科技論壇／5G資費結構轉折 機會到了

2019-10-03 00:53
看更多

熱門文章

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人年賺700萬元

2019-10-04 09:01

能否樂退關鍵在收入 8萬元是分水嶺

2019-10-03 16:02

Google資料中心：實習生十周後可望轉正職 但台灣學生不敢投履歷

2019-10-03 23:27

大同第四爆又來了 持股五成大同美國宣布聲請重整

2019-10-03 20:29

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

名家觀點／新台幣會怎麼走？

2019-10-04 02:33

國銀大陸分行又傳踩雷 金管會公布新增一家銀行逾放

2019-10-03 18:36

拒當下流老人 一張表比較13家銀行「以房養老」

2019-10-03 19:03

楊金龍看全球經濟 今明年不會有金融風暴

2019-10-04 01:15

App綁定信用卡消費要注意 金管會提兩自保作法

2019-10-03 19:45

三年期滿解禁 南山產險總座：重回商業險市場三年拚三成

2019-10-03 19:32

華為新機Mate 30 不能用Android

2019-10-04 01:20

第四度爆雷 大同美國聲請重整

2019-10-04 01:28

國銀很賺 前八月獲利2,595億

2019-10-03 23:29

郭台銘：5G華為領先 但美國急起直追

2019-10-03 19:48

郭台銘學院要唸什麼？郭董首推台版Libra

2019-10-04 11:07

貿易戰若持續 楊金龍：台恐被列入匯率操縱國觀察名單

2019-10-03 13:58

宏佳騰智慧電車交車 月績進補

2019-10-03 14:36

吹哨者反被告與停職 金管會要求永豐金盡速說明

2019-10-03 21:51

好享退基金 4萬人完成申購

2019-10-04 03:01

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

二林精機園區環評 四度卡關

2019-10-04 01:37

連大立光、工研院都找上門 「法院經濟」養活荒涼德州小鎮

2019-10-03 16:22

新光三越周年慶 買氣爆發

2019-10-04 02:08

中電出售土地給英業達 處分利益約9億元

2019-10-03 17:39

搶攻5G亞太電增資 林之晨：台灣大評估是否參與

2019-10-03 19:09

助退休準備 中信銀首推退休理財規劃顧問認證

2019-10-03 19:47

9月電動機車掛牌1.32萬台 Gogoro車主逾20萬

2019-10-03 14:35

財管龍頭中信銀創舉 打造台灣首張RFA證照

2019-10-04 02:40

全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59

小七攜手迪士尼 將超商變迪士尼樂園

2019-10-03 20:00

太陽能黯淡 大同「胖兒子」變拖油瓶

2019-10-04 01:29

張晉源6月又吹哨 金管會要永豐金董事會好好跟員工溝通

2019-10-03 20:35

終老險業績 倍數跳增

2019-10-04 02:42

王品推高端新品牌 THE WANG 客單價站上2,000元

2019-10-04 12:05

房屋所有權移轉 當心多繳冤枉稅

2019-10-03 19:08

微軟新品發表會／Surface Duo雙螢幕摺疊機吸睛

2019-10-03 14:40

12家醫療科技進軍波士頓 獲1.25億美元商機

2019-10-03 13:23

未分配盈餘投資免稅 三要件

2019-10-03 23:07

中科營業額創新高 積體電路貢獻最大

2019-10-03 13:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top