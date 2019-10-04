遠傳攜手北市府 打造全台第一個5G開放試驗場域

2019-10-04 12:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



遠傳電信今（4）日攜手台北市政府與台灣雲端物聯網產業協會，宣布啟動「內湖智慧園區5G試驗計畫」，打造全台第一個「5G開放試驗場域」，並開放100家團隊申請免費體驗為期三個月的5G環境測試。

在NCC（國家通訊傳播委員會）的支持下，本計畫更同時導入全國第一個「商業實驗研發電信網路（PoB, Proof of Business）」，協助企業在實驗階段即導入商業模式，加速產業應用接軌市場，大幅增加實驗網路價值。遠傳除了打造5G試驗場域，更備有專業團隊提供5G技術奧援，目標串聯5G上下游產業鏈。

遠傳以資通訊產業高度密集的台北內湖科學園區為5G試驗首發場域，架設5G 3.5GHz基站、啟動5G連網，與北市政府共同推出「內湖智慧園區5G試驗計畫」，並提供5G新創體驗方案，開放100個免費名額，供各領域團隊申請為期3個月的5G測試，加速創新想法接軌商業市場。

遠傳企業暨國際事業群執行副總經理曾詩淵表示，遠傳在該場域投入商用基地台及佈建核心網路，提供新創團隊及內胡科技園區有意試驗5G產品的企業申請使用。

「內湖智慧園區5G試驗計畫」為期三個月，主要是因今年年底即將展開5G競標，到明年就會有5G商用服務啟動，因此屬於短時間實驗性質。

NCC今日也發出聲明，指出3日核准遠傳申請設置5G商業實驗研發電信網路案，增進包含電信業者與垂直場域應用可能需求方等合作，象徵公私協力向前邁進，有利台灣5G落地之基礎環境發展。

NCC表示，為因應5G相關技術與創新服務之發展下之各類實驗測試需求，該會秉持積極鼓勵5G實驗先行與支持學術教育與實驗研發發展之理念，針對5G之試驗需求，除於昨日核准首件以PoB為主之實驗網路案外，目前並已核准6件以5G技術實驗（Proof of Concept, PoC）為主之實驗網路案，同時尚有其他5G相關實驗申請案刻正審查中。