北市府攜手遠傳 打造全台第一5G IoT開放試驗場域

2019-10-04 11:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



遠傳5G行動基地台。記者許正宏／攝影 分享 facebook

為加速推動5G產業暨物聯網（IoT）創新應用發展，台北市政府資訊局攜手遠傳電信及台灣雲端物聯網產業協會，於今（4）日上午舉行記者會，宣布在內湖區「台北智慧城市物聯網創新實驗室」建置全台第一個5G開放試驗場域，同時在NCC（國家通訊傳播委員會）支持下，正式啟動「內湖智慧園區5G試驗計畫」，即日起提供100家團隊免費試用三個月的方案，歡迎新創、廠商、學研等各界單位踴躍申請，讓更多創新應用在北市發生。

台北市政府副秘書長陳志銘表示，目前全球5G市場發展迅速，在資訊局、產業局及台北智慧城市專案辦公室的協助下，與遠傳電信及產業界共同創造「內湖智慧園區5G試驗計畫」，展現北市府對於發展5G應用的決心，並藉此試辦計畫帶給臺北資通訊科技產業更多創新能量及動能，讓首善之都台北在5G技術相關應用帶來更多實際案例，打造更多元敏捷的智慧城市。

資訊局指出，這次合作乃透過內湖智慧園區5G試驗計畫，吸引民間團隊申請免費5G帳號試用，藉由團隊本身各種創新想法，結合遠傳電信5G網路資源，將5G創新應用及智慧科技置入場域試煉，公私協力攜手產業夥伴，寫下5G應用發展嶄新的一頁，打造更完善的物聯網通訊平台。