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中華精測全新營運研發總部落成典禮 未來營運樂觀

2019-10-04 11:20經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

半導體測試介面廠商中華精測（6510）全新營運研發總部今（4）日舉行落成典禮，中華精測科技公司黃秀谷董事長表示，未來仍將以作為全球半導體測試介面的領導廠商為目標，今日全新營運研發總部啟用，也是中華精測將持續向前邁進的新里程碑。

總經理黃水可也表示，中華精測每年投入龐大的研發資源、並不斷在半導測試介面的整合技術上逐年精進強化，近期中華精測正式推出5G高頻段毫米波OTA半導體測試方案，成為全球首家同時可提供5G低頻段sub 6GHz及高頻段毫米波（mmWave）的半導體測試介面及服務廠商，在半導體產業鏈裡也正式躋身為5G技術領先群的一員，他並對未來公司發展持續樂觀。

黃秀谷也回顧表示，中華精測的技術研發核心成員源自於中華電信研究院內部高速PCB研發團隊，中華精測於2005年獨立分割為公司以來，堅持著當年在研究院時對前瞻技術創新的深耕精神，一路從PCB、IC（積體電路）測試跨到今日的VPC（垂直式探針卡）智慧製造，黃秀谷期許，未來中華精測將成為全球半導體測試的領導廠商。

業績表現方面，精測公布9月合併營收3.92億元，續創單月歷史新高，月增6.8%、年增達44.9%，9月營收走高，主要受惠台積電7奈米產能放量及加密貨幣訂單增溫。

精測累計第3季合併營收達11.01億元，較上季營收大幅成長達64.3%，成長力道強勁。

精測領先切入5G的測試領域，市場法人也看好精測明年受惠5G檢測方案領先同業，加上5奈米再獲國內外大廠手機晶片大單，加上新廠今日正式啟用，有利精測在垂直探針卡布局加速，對明年營運有正面推升助力。

中華精測半導體5G
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