遠傳5G商業實驗案 NCC核准

2019-10-04 09:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會（NCC）本於促進技術研發與商業應用創新政策，持續鼓勵建構5G技術支援及整合試煉平臺，於昨（3）日核准遠傳電信申請設置5G商業實驗（Proof of Business, PoB）研發電信網路案，增進包含電信業者與垂直場域應用可能需求方等合作，象徵公私協力向前邁進，有利我國5G落地之基礎環境發展。

為因應5G相關技術與創新服務之發展下之各類實驗測試需求，該會秉持積極鼓勵5G實驗先行與支持學術教育與實驗研發發展之理念，針對5G之試驗需求，除於昨日核准首件以PoB為主之實驗網路案外，目前並已核准6件以5G技術實驗（Proof of Concept, PoC）為主之實驗網路案，同時尚有其他5G相關實驗申請案刻正審查中。

透過該會「學術教育或專為網路研發實驗目的之電信網路設置使用管理辦法」等相關配套機制，可提供各公司、單位、機關及學校等透過實驗研發電信網路進行從技術到商業服務之創新應用實驗法規環境，申請者得依其需求，申請設置技術實驗研發電信網路，達到概念性驗證之需求。

此外，亦可進一步申請設置商業實驗研發電信網路，以具體評估所研擬應用服務之商業價值等可行性，達到商業驗證之需求，例如本次遠傳電信股份有限公司所申請5G PoB設置案。

NCC指出，歡迎有PoC或PoB實驗需求者積極提出申請，並協助申請者在實驗階段即導入商業模式，進行未來潛在商業或運營模式導入市場前之評估試煉，增進商業或運營模式之價值與可行性，加速產業應用與市場接軌。

台灣將於本年底進行首波5G頻譜釋出，刻正全力進行相關作業，也同步執行「鼓勵5G垂直應用場域實證、建構5G新創應用發展環境、提供5G技術支援及整合試煉平臺、規劃釋出符合整體利益之5G頻譜、調整法規以創造5G發展有利環境」之政策，持續鼓勵申請設置5G及垂直場域等各類應用實驗。