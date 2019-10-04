華為新機Mate 30 不能用Android

2019-10-04 01:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



彭博報導，手機專家報告指出，Mate 30手機已經無法手動安裝Android應用程式，原本該手機有個後門可以安裝Google地圖和Gmail等App，如今Google也從其SafetyNet系統（一個能訪問Google服務的可信任設備列表）中移除了這款手機。 Google從其SafetyNet系統中移除Mate 30系列手機。 圖／取自微博 分享 facebook

量子位微信公眾號報導，這意味華為Mate 30系列手機，無法使用Google系統了，不僅不能後裝Google應用，即便之前已安裝，現在也不能用了。這等於Mate 30系列在海外無法賣了，影響相當大。

一直以來，Google將自己的應用如Google應用商店、Google支付、Google地圖等打包成Google移動服務（GMS），與Android系統深度綁定，為消費者提供服務。所有Android手機，都採用的是Google提供的應用服務，也成為Android手機的標配。

此前華為手機CEO余承東曾說，因為美國不讓用GMS，所以Mate 30系列使用了Huawei Mobile Services（HMS），但之後網友發現，華為官方不能預裝，不代表用戶不能後裝。沒想到這條路很快被堵死。

Google有個系統，名為SafetyNet，目的是檢查各家廠商的手機是否安全地運行Google的應用程序。任何Android設備，只有通過這一系統認證才能夠運行Google應用服務。國外Android博客Android Central的執行主編Alex Dobie發現，Mate 30 Pro在上周通過的認證，現在被取消了。