中華電打造自駕車 總統按讚

中華電信昨（3）日攜手合作夥伴秀出一系列第五代行動通訊（5G）實驗成果，以自駕車最吸睛，讓到場試乘的蔡英文總統大為讚嘆。 蔡英文總統（中）昨天親自體驗中華電信與旗下勤崴一起打造的自駕車，大為讚嘆。左為交通部次長祁文中、右為中華電信董事長謝繼茂。 記者黃晶琳／攝影 分享 facebook

中華電近年積極投入5G先進應用研發，自駕車方面，先前與緯創、勤崴、資策會、鼎漢國際、工研院參與「亞洲．矽谷自動駕駛運行暨資訊整合平台計畫」，打造自動駕駛運行暨資訊整合平台。昨天展示的自駕車，可以透過App，透過一鍵呼叫「召喚無人車」進行智慧接駁。

為了讓技術更精進，中華電信攜手旗下小金雞勤崴打造自駕車產業鏈，包含聯華聚能負責車體，科藝儀器負責光達、一寶實達的雷達、益登的鏡頭、PX2，及森泰儀器的天線盤定位儀與GPS。

此次展示自駕車最大特點在於，過去自駕車以影像辨識紅綠燈，現在紅綠燈等智慧交通號誌，透過中華電信高速及低延遲的5G網路，將訊號傳到自駕車決策系統，遇到紅燈可以自動停下來。

蔡總統昨天親自到場體驗中華電5G新應用研發成果，對自駕車大為讚嘆。她強調，自駕車感覺滿好的，昨天的體驗與一、兩個月前在「亞洲矽谷虎頭山創新園區」坐的自駕車，技術又精進一些，期待相關應用及技術可以持續加速往前走，並期許中華電信能在5G產業扮演領頭的角色。

中華電董座謝繼茂表示，蔡總統期許中華電要帶領產業發展5G產業生態系，從晶片、模組、手機、小型基地台，還有未來各種創新應用，帶起台灣整個5G價值鏈及生態鏈，為此，中華電積極打造「5G試驗與培訓場域」，要發展5G創新應用，培育國內產業所需5G專業人才，並期許成為「智慧生活領導者、數位經濟賦能者」，領航5G發展。

他說，中華電信自行研發的「5G智慧化邊緣資料中心」已經成功進行商用環境建置，提供邊緣運算服務，昨日中華電邀請台灣藝術大學學生演出5G意象現代舞蹈，以展示「場邊多視角直播應用」，在表演現場可即時觀看多個視角鏡頭畫面。同時展示VR 360低延遲多視角直播、AR人臉辨識、AR遠端協作等應用。