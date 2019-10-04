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獨／南方澳斷橋案第四天 竣工圖曝光

中華電信打造本土自駕車 轉投資勤崴扮要角

2019-10-04 01:30經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

中華電信積極打造本土自駕車產業鏈，旗下轉投資勤崴扮演重要角色，已經在沙崙、虎頭山進行自駕車測試，近期更在彰化彰濱工業區打造WinBus沙盒實驗，未來更要進一步輸出，跨足海外市場。

根據工研院IEK預測，自駕車、車聯網時代來臨，預估2030年全球自駕車市場規模將高達8,000億美元（約新台幣24兆元），勤崴挾富爸爸中華電的資源，攜手開拓自駕車領域，後市可期。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信發展低延遲、高速的5G網路，可以即時接收動態的紅綠燈訊號及交通狀況，勤崴除掌握自駕車最重要的高清地圖，精準定位，更延伸到自駕車決策系統，透過雷達、光達及攝影機蒐集資料，進行判斷，未來也有機會前進海外市場。

現在勤崴也持續進行自駕車測試，包含台灣知名自駕車實驗場域沙崙及虎頭山外，彰化縣也與車輛測試中心及勤崴簽訂合作備忘錄，將在彰濱工業區舉行自駕小巴WinBus沙盒實驗計畫。

勤崴董事長柯應鴻表示，勤崴在自駕車領域所定自駕巴士的公共運輸系統，勤崴掌握圖資、自駕車導航演算能力、連網服務跟功能、決策中心車隊管理營運系統，加上通訊5G跟車測設備整合等，預期自駕車完成沙盒實驗之後，可望開始貢獻營收，未來兩、三年可望輸出海外市場。

法人出，未來五到十年是全球自駕車發展重要時刻，自駕車的發展基礎除了車子之外，3D高清地圖更扮演關鍵角色。勤崴已與輝達（NVIDIA）合作AI自駕車高精度地圖，參與桃園市虎頭山智慧車輛實證平台建置與營運計畫，更加入中華電信的自駕車計畫，提供高清地圖，資源豐厚。

自駕車中華電信5G
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