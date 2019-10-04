微軟秀新品 重返智慧機市場

2019-10-04 01:31 經濟日報 本報綜合報導



微軟昨（3）日發表五款新產品，並預告明年將推出可折疊雙螢幕智慧手機與雙螢幕筆電。微軟在2017年退出手機市場後，正式宣告重返智慧手機市場，新款Surface Duo可折疊手機最快明年耶誕購物季前推出。 微軟預告明年將推雙螢幕智慧手機。 法新社 分享 facebook

微軟是PC產業霸主，與台灣PC供應鏈一向關係密切。法人看好，在微軟的幫助下，若能協助台灣PC廠，進一步擴大到智慧手機的生意上，可望為未來台灣PC供應鏈，增添新的成長動能，包括和碩、廣達、TPK、GIS、新日興等，都將受惠。

Surface Duo將採用Google的Android作業系統，內建Google Play商店，並正與Google合作開發軟體，計劃自行開發支援雙螢幕Android裝置的軟體。Surface Duo重要賣點之一，就是能讓用戶在用一個螢幕視訊聊天的同時，還能另一個螢幕瀏覽網頁。

Surface Duo是第一個可放進口袋的Surface，為雙螢幕和折疊設計，被外界視為微軟重返智慧手機市場的代表作。Surface Duo具有紙張般的兩個5.6吋螢幕，攤開時更可擴展到8.3吋，並可在多種模式下使用。

微軟也將在明年底推出可折疊平板電腦Surface Neo，支援吸附式鍵盤和觸控筆，這兩種配件都能在連結Neo時無線充電。Neo採用英特爾的處理器，內建專為雙螢幕裝置開發的新款Windows 10作業系統。微軟也將搶占無線耳機市場，預定今年內推出可聲控的無線耳塞式聲控耳機，售價近250美元起，電池續航力24小時。

微軟產品掌潘內（Panos Panay）表示，微軟提前一年宣布Duo與Neo兩款裝置，是想讓軟體開發者能為雙螢幕設計的裝置開發應用程式（App），該公司正與行動電信商洽談明年的上市事宜。