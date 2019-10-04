手機市場屢敗屢戰 微軟拚反敗為勝

2019-10-04 01:31 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 湯淑君 ／綜合外電



微軟2日意外宣布重返智慧手機市場，預定明年假期購物季前推出Surface Duo可折疊式雙螢幕手機，看來似乎瞄準企業用戶市場。專家指出，微軟是看準自家的兩大優勢，第三度進攻手機市場，力拚反敗為勝。

這款新裝置配備兩個5.6吋螢幕，作業系統是Android、而非Windows，目前還有一些懸而未決的問題，包括售價、投資額等細節都未定。對投資人而言，最大的問題是：這會是微軟執行長納德拉上任以來第一個重大挫敗嗎？

MarketWatch科技專欄作家波蕾蒂撰文指出，這是納德拉一場高風險賭注。微軟之前已兩度嘗試在智慧手機市場爭雄，但每次砸大錢卻都黯然落敗，包括2015年關閉從諾基亞買來的行動事業，資產減記金額達76億美元，納德拉想必不會忘記微軟這個慘痛的教訓。

Moor Insights科技業分析師莫海德認為，這回不一樣，因為Surface Duo瞄準的是微軟最拿手的企業市場，不是利潤微薄的消費者市場。納德拉掌舵以來，微軟不斷努力深耕雲端與企業運算市場，而微軟新折疊手機可打入這些市場。

微軟也看準目前市場仍有缺口，可讓Surface Duo切入。莫海德說，還沒有任一家廠商打造出一款為生產力優化的手機，而微軟的裝置就瞄準這塊企業市場，例如微軟可輕而易舉打造出一款裝置，既能當手機打電話，也能在進行Skype視訊聊天的同時，在另一個螢幕上查閱電郵和其他資料，應會受商務人士歡迎。

不過，投資人仍心存疑慮。黑莓（Blackberry）便是一個失敗的前例，該公司也聚焦企業人士用的智慧手機市場，但後來在市占率不斷流失下，已分階段撤出手機市場，轉而聚焦服務。