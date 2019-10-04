郭台銘下一步 助台灣新創

鴻海創辦人郭台銘昨（3）日晚間出席玉山科技協會會員大會並致詞。他提到，美中貿易戰讓全球重新定義新的局勢，世界沒有G20將只有G2，台廠需在兩邊平衡。他首度公開未來人生規劃，希望協助台灣新創、促進海外資金回台投資以及推動台灣版「Libra」計畫，呼籲政府施政要大膽創新，引進全球資本投資、給年輕人機會。 鴻海創辦人郭台銘出席玉山科技協會會員大會並致詞。 記者鄭超文／攝影 分享 facebook

玉山科技協會昨日以「全球科技戰，台灣的挑戰與布局」為主題，探討台灣企業在全球貿易戰的因應之道，玉山科技協會理事長李紀珠指出，科技成為國際競爭使用的武器。台灣在這波科技戰應儘速因應，避免受到影響。

包括前行政院長張善政、童子賢、行政院政務委員龔明鑫、旺宏電子董事長吳敏求都應邀進行專題座談。

郭台銘演講時建議，官方應推動台灣成為智慧科技島，台灣在手機普及率全球最高、製造資通訊產品也領先，零組件垂直整合程度高，對各種科技可以進行試驗，可以說全台都是新科技引進的基地，也可以刺激地方經濟和在地產業結合。

郭台銘也說，台灣需要新創以及創業平台，建立良性平台以及科技立法環境。他因碰觸政治領域，更體會到當前海外資金回台的法規立法與實務脫鉤，使立法變成妥協、海外資金回來投資也非常少，因此將積極推動第二版的關於海外資金回台投資的立法計畫。

第三，郭台銘說，美國眾議院前院長Paul Ryan和他分享過美國鼓勵資金投資計畫，他建議政府施政要更大膽創新，從健康醫療、醫療大數據要有更開放心胸，引進國際級高科技人才，尤其是金融科技領域。他說，最近在看Facebook「Libra」計畫的白皮書，不僅是區塊鏈技術，更能吸引去中心化的創新。郭台銘說，正在籌劃郭台銘學校，第一本書希望推動台灣版的Libra。