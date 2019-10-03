童子賢神舉例：貿易戰像地震

2019-10-03 22:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



台灣玉山科技協會今（3）日舉行2019年會員大會，面對全球貿易戰越演越烈，和碩董事長童子賢神舉例，他表示，貿易戰就像地震，貿易戰不單只是貿易問題、地震現象並不是憑空出現，是因為底層板塊摩擦造成，貿易戰也是，底層一定有其他的因素出現導致貿易戰的出現，因此不要問表面的地震何時結束，「如果板塊摩擦不停，就代表底層的競賽不會停止」。

台灣玉山科技協會以「全球科技戰，台灣的挑戰與布局」為主題，童子賢提到1985年美國與日本等國簽訂的《廣場協議》，至今多數人認為《廣場協議》 是美國針對日本崛起的打壓，當時衝擊日本經濟、日圓走跌，回顧這一段歷史，可以說中國大陸並非唯一的受害者。經濟強權崛起，老的勢力面對新勢力崛起時會利用恐懼跟利益，這也是所謂的實務政治學。

對台灣來說，童子賢也呼籲大家不要妄自菲薄，根據IMF排名，台灣在世界GDP排名是第22名，在經濟區域體中算是10%的前段班。

因此在經濟板塊衝擊下，各國都需要自保，將身家性命保護住，在政治經濟上台灣不需要選邊站，現階段跟美中兩者的經濟政治體都不錯，但不要捲入到兩者之間的戰爭。

童子賢說明，台灣依賴製造業比重高，先進國家是應以服務>製造>農業，因此台灣需要調整產業結構。以南韓為例，有很多產業創立的目標就是外銷，尤其是紅片全球的影視產業，並以亞州市場為主，不只影視，還包含韓國的汽車、半導體、手機等也都佔有一片天。不像台灣，很多產業被外國的企業包圍，像是便利商店、速食店、電影院、電影都是來自於國外，這部分值得好好思考台灣的發展空間。

他強調，中美貿易戰的出現，川普說美國的利益遭到威脅，但其實美國科技巨頭包含Google、亞馬遜、FB也在全球佈局，且在當中拿到很多利益，因此台灣需要自立自強，雖然貿易戰不一定是台灣脫胎換骨的時候，但是是台灣製造業、服務業將服務延伸的機會，「在板塊摩擦的時候，台灣需要閃遠一點、自求多福。」