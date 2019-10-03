中科園區前八月營業額年增達10.8％ 創同期新高

2019-10-03 22:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



中科管理局長許茂新今(3)日表示，中部科學園區因積體電路產業高階製程產品需求持續暢旺，今年前八月營業額達4,947.10億元，較去年同期成長10.82%，創歷史同期新高。

園區六大產業以積體電路產業營業額最高，約為3,632.26億元，占比73.42％；光電產業次之，約為1,060.51億元，占21.44％；精密機械產業營業額172.85億元，占3.49％，其餘產業營業額為81.49億元，約占1.65%。

許茂新分析園區各主要產業概況，指出積體電路產業受惠於人工智慧及高效能運算需求增加、半導體高階製程訂單續增等因素，使營業額成長17.87%。

光電產業受國際面板產能陸續開出影響，整體面板產業面臨供給大於需求，營業額衰退5.71%，但園區廠商透過持續研發製造大尺寸及高階化產品，期能維持產業競爭力。

精密機械產業則因美中貿易戰衝擊，導致廠商設備採購需求降低，營業額衰退11.02%。另生物科技產業受惠新進廠商進駐營運、新產品陸續上市等，成效陸續顯現，營業額成長49.97%。