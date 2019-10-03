全球科技戰對台影響重大 李紀珠呼籲尋因應之道

2019-10-03 21:59 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



台灣玉山科技協會年會今天舉行，除找來鴻海創辦人郭台銘致詞，也請前行政院長張善政、行政院政委龔明鑫、和碩董事長童子賢及旺宏董事長吳敏求針對全球科技戰為主題座談。

理事長、新光金副董李紀珠說，在玉山科技協會1989年籌備成立之際，郭台銘是30多位發起人之一，他對美中科技產業熟稔，也與兩地政經高層都有往來，具有相當重要的地位。

李紀珠表示，台灣作為出口導向的國家，在全球產業鏈價值的參與程度高達67.6%，高於日韓，顯示台商在全球產業鏈參與很深。而科技是台灣重要產業，不僅佔台股市值的5成，且每天交易量中有7成集中在科技股，所以可以想見全球科技戰對台灣影響重大。

李紀珠說，加上台灣與美、中的關係具政治敏感，若一旦全球科技產業走向雙軌體系，台灣如何因應將變得非常重要，台商如何將危機化為轉機，布局策略和因應之道將是重要的課題。

張善政以華為為例，這次科技戰緣起於中國大陸實力快速增長。不論是美中貿易戰或全球科技戰，對台灣是短空長多，台灣應該利用這個機會，重振過去因為人工、土地等因素在台灣競爭力不夠或沒落的產業，對台灣來說是長期的機會。

龔明鑫也指出，美中從貿易戰接續進行到科技戰與貨幣戰，台灣在科技戰中的布局也需有所因應。由於在5+2產業創新推動方案上已經有穩固的產業發展基礎，未來將導入人工智慧（AI）與5G等新興技術，進一步強化5+2產業的發展。

他表示，我國目前正加速5G的釋照，以及企業專網的規劃，讓我國5G產業應用能不落人後；另外也將透過打造亞洲AI科技聚落，厚實我國AI發展能量。而半導體是科技戰的核心，未來4年內，台灣半導體製造將再增加新世代2兆元以上的投資，奠定未來20年科技及AI、5G應用的發展基礎。整體而言，台灣對於重要的科技發展已經有所因應與準備。

童子賢則認為，貿易摩擦只是上層浮現的現象，底層結構似乎是經濟強權與政治強權的板塊碰撞，狀況似不單純。這現象已經不是貿易失衡而已，還隱含著強權間板塊正在衝撞，這是人為的「貿易地震」，強度高、難預測。他提醒台灣企業要小心懂得保護自己，企業經營上不要碰觸敏感區塊，也要懂得迴避有爭議範圍。。

吳敏求指出，美中貿易戰對台商應有相當正面的幫助，尤其是科技代工廠靈活應變，像是台灣電子五哥的競爭力非常強，會想辦法維持競爭力，轉移生產基地，未來「台灣製」將可望有大幅成長機會。台灣的IC設計產業研發實力堅強，近期很多中國大陸廠商考量到美國技術限制，紛紛找上台灣晶片廠商合作導入產品設計。如此一來，既不會對美國消費買氣帶來太大衝擊，在價格維持、訂單量卻增加的情況下，對台廠而言，反而有益。