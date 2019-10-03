強化服務業出口 童子賢：美而美能否開遍紐約、巴黎

2019-10-03 21:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



中美貿易戰兩強爭鋒，讓台灣出口受到影響，和碩董事長童子賢指出，台灣產業結構是40年前訂下的策略，導致現在經濟過於依靠外銷，他呼籲調整結構，強化台灣服務業出口，像現在國內常見的麥當勞、7-11是外國品牌，反問未來會不會有一天美而美（台灣連鎖早餐店品牌）能開遍佈紐約、巴黎等歐美城市。

童子賢表示，台灣年出口額約3千多億，佔GDP比重約56~57%之間，比日韓高，但比荷蘭、比利時低，顯示台灣對外貿易依賴程度高。當中美兩強相爭，台灣當然要自保，把身家性命保護住，其次，長遠要將經濟結構找到安全的出口。

童子賢指出，先進國家往往服務業產值超過出口，台灣出口型態是40年前有遠見的政府前輩訂下的策略，現在應該要調結構了。上週自己去日本，參加誠品新店開幕，這是零售服務業第一次當地設點，具有很重要象徵意義。

童子賢說，台灣人在國內大街小巷很容易找到麥當勞、7-11，但這其實都是外商的服務業品牌，他反問，未來會不會有一天美而美能開遍佈紐約、巴黎。

童子賢強調，台灣體質不能只能依賴製造業，這值得政府跟民間一起思考。他舉例，南韓政府就有很強企圖心，產業幾乎都是鎖定外銷，像演藝事業就鎖定亞洲市場，甚至是好萊塢，這是南韓的本事，不只是有手機、家電、汽車，也將服務業輸出全球。