英業達斥資11.78億元 購買桃園新廠房

2019-10-03 20:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



英業達今（3）日公告，斥資11.78億元，在桃園購置廠房，以因應未來產品業務擴充需求，這次英業達在桃園購買新的廠房，離目前該公司的桃園伺服器廠不遠，主要是為了因應伺服器產品的需求，隨著雲端資料中心的需求看增，手握美國與中國大陸兩大雲端資料中心訂單的英業達，未來展望看好。

英業達之前才宣布，將投資20億元興建倉儲、檢測設備與組裝線，擴充大溪廠產能，大溪廠主要是為了把筆電產能占比拉高至30%做準備，若產線俱全，英業達將在台招工千人。因應非中國大陸製造需求，英業達之前已重啟台灣筆電生產線，當時月產能15萬台，產能占比10%，現在要讓大溪廠月產能突破50萬台以上，產能占比將達30%，預計量產要在2020年之後。

英業達今天公告購買的廠房，則是要擴充伺服器產能，由於從大陸輸往美國的伺服器，之前就已經被加徵關稅，促使英業達、廣達與緯穎等伺服器廠，之前也紛紛在台灣設立伺服器生產線，以避開關稅問題，現在英業達在龜山的伺服器廠之外，又擴大桃園廠伺服器產能，可以看出，該公司伺服器需求暢旺。

英業達董事長卓桐華說，該公司伺服器在美國與中國都占據最絕佳的位置，全球前三大伺服器品牌DHL（戴爾、惠普與聯想），英業達都是第一供應商，而且在這三家品牌供貨比重超過50%。至於占整體伺服器市場30%的資料中心伺服器，英業達的占比也相當不錯，大陸的BAT（百度、阿里巴巴、騰訊）都是英業達客戶，華為伺服器剛開始，而且大陸很多二線雲服務供應商，也是該公司的客戶。

英業達8月營收414.04億元，月減1.63%，年減16.98%，今年前八月營收3,261.6億元，年增0.44%。英業達表示，8月筆電出貨量160萬台，與7月相當，由於第2季提前拉貨，預期第3季筆電出貨量與第2季持平。

英業達指出，第3季將是全年筆電出貨高點，第3季伺服器出貨可能也持平，智慧裝置出貨量小幅增長，第4季因加徵關稅因素，預期營運會較第3季下滑。