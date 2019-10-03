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除了同情，下一步呢？寫在少年中實彈之後

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

郭台銘：5G華為領先 但美國急起直追

2019-10-03 19:48經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘今（3）日晚間出席台灣玉山科技協會會員大會並擔任致詞嘉賓提到，台灣有好的半導體與ICT產業，美國仍是世界科技龍頭，5G華為領先但美國急起直追開始6G研發，台灣不可放棄美中兩大市場，必須在兩邊取得平衡。

郭台銘說，建議全球玉山科技人面對全球重新定義的新局勢，畢竟科技靠研發、市場靠競爭，台灣獲利、美國達標、中國轉型成功對我們是挑戰也是機會，台灣有好的半導體與ICT產業，在美中兩大市場我們不可放棄，必須在兩邊取得平衡，也是玉山科技協會會員都要努力的。

郭台銘華為5G
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

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