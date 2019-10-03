充實營運資金 鼎炫發行無擔保轉換公司債收足債款5億元

2019-10-03 18:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



鼎炫-KY（8499）公告發行中華民國境內第一次無擔保轉換公司債，收足債款5億元，主要作為充實營運資金。這也是鼎炫在台上市以來首次市場籌資。

鼎炫是全球衡器暨專業電磁干擾（EMI）材料領導廠，進入營運進入旺季，兩大業績主軸的EMI材料、衡器事業具有競爭利基，助益第3季業績向上動能強勁。

1至8月鼎炫營收11.86億元，年增27.3%。鼎炫今年下半年營運看俏，將有國際品牌客戶針對新機種材料啟動新一波拉貨，挹注營運動能。

鼎炫表示，受惠EMI材料及衡器事業良好的成長動能；衡器事業致力推動智能衡器銷售表現，近年陸續佈建旗下自有品牌T- Scale中國廈門、廣州、成都、鄭州等營運據點，且今年將成立印度子公司，拓展當地業務，有助挹注衡器事業銷售動能。

鼎炫指出，EMI材料事業則持續投入複合材料、散熱等技術研發，在既有NB、平板應用領域良好基礎下，延伸拓展至5G智慧型手機、面板等應用領域，以擴大銷售，在國際品牌客戶備貨需求、EMI應用領域擴大帶動下，營運動能可望增強。

今年7月鼎炫大陸昆山二期新廠落成啟用，導入自動化生產、自動化倉儲設計，以有效降低人力、物流成本。看好今年在衡器、EMI材料業務拓展皆有斬獲，採取新產品、新技術的研發升級，開拓新客戶等策略，助益業績向上可期。