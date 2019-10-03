攻創作市場 宏碁推全新品牌ConceptD概念家創系列產品

2019-10-03 17:29 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



宏碁積極投入創作者市場，今天宣布與頂尖國立大學包括交通大學、臺灣科技大學及成功大學攜手推動跨領域創作學程，以全新「ConceptD概念家創系列產品」進行產學接軌，打造ConceptD創能無限中心與設立ConceptD創能無限獎；並與由經濟部工業局委任的台灣創意設計中心(TDC)合作，藉由創作設計平台，協助創作者提升創作力。

宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，旗下電競品牌Predator在校園推廣的成功經驗，讓宏碁在創作者品牌ConceptD推出後，也密切關注學校在設計領域的發展。除了校園深耕，宏碁也積極協助產官界接軌。

宏碁專為創作者量身打造的全新品牌ConceptD概念家創系列產品也在台灣正式開賣，首波推出ConceptD 7筆記型電腦兩款、ConceptD 500桌上型電腦兩款及ConceptD CP3271K、ConceptD CP7271K螢幕共計六款產品。

宏碁也特別邀請知名人文紀實影像創作者吳建衡分享創作者信念及產品體驗心得，並於10月18日啟動北中南誠品快閃店與宏碁旗艦店體驗活動。吳建衡今年六月份攜帶ConceptD 7筆電前往巴布亞紐幾內亞，看見部落的原創生命力，他表示，穩定的ConceptD筆電讓他現場隨行創作無後顧之憂，可隨時隨地校色修圖、備份檔案。

侯知遠表示，宏碁新品牌ConceptD概念家創系列的誕生引發各界關注，也帶動同業積極投入創作者市場，而不同其他競爭者，ConceptD有完整的產品布局，目前規劃年底前至少推出16款產品，具四大特色，包括雋永的美型設計、強大的效能處理、極靜的散熱機構及超精準的顏色顯示等，符合創作者需求的功能，更提供尊榮ConceptD Service + 服務，讓創作者能夠發揮創意進行創作而無後顧之憂。