宏碁攻創作者市場 強打新品牌ConceptD推動產官學合作

2019-10-03 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



宏碁（2353）鎖定創作者打造全新品牌ConceptD，發現跨域創能學習已成為必然的教育轉型方向，宏碁宣布與頂尖國立大學包括交通大學、台灣科技大學及成功大學攜手推動跨領域創作學程，以全新「ConceptD概念家創系列產品」進行產學接軌，打造ConceptD創能無限中心與設立ConceptD創能無限獎，期以領航加速推進創能教育。

宏碁表示，並與由經濟部工業局委任的台灣創意設計中心(TDC)合作，藉由創作設計平台，協助創作者提升創作力、讓創作價值顯現，創造世界推進的影響力。

宏碁亞太營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，電競品牌Predator在校園推廣的成功經驗，在創作者品牌ConceptD推出後，也密切關注學校在設計領域的發展。

觀察發現台灣的大學正努力進行各專業領域交流、積極建立多元發展學習平台，而現代影像化趨勢及大數據技術的發展讓專業整合的課程學習，軟硬體都亟需有強力後盾，宏碁願意成為領航者，與重視跨界學習、積極推進創能教育的大學合作，相信與交通大學、台灣科技大學及成功大學這三家頂尖國立大學的合作經驗可號召更多學校參與、更多學生受惠。

侯知遠指出，除了校園深耕，也積極協助產官界接軌，這次與由經濟部工業局委任的台灣創意設計中心（TDC）合作，推動台灣創意設計經濟與社會發展的整合服務創價平台，透過全球華人市場最頂尖設計獎項金點概念設計獎，提升創作設計者的原創能力、促進國際設計交流，讓靈感能量發揮極致，展現更高創作價值。

除了與學校的深度結合，宏碁也與全球華人市場最頂尖設計獎項-金點概念設計獎合作，設立2020年金點概念設計獎年度特別獎ConceptD創能無限獎。期以廣納全球創新概念，轉動改變世界的力量，讓創能無限。

宏碁ConceptD概念家創系列產品即日起於線上Acer Store、PCHome 24h購物線上首賣，18日起啟動北中南誠品快閃店及宏碁旗艦店體驗活動。