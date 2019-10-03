SOOCKER搜客平台服務啟動 瞄準網紅導購商機

2019-10-03 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



沂動行銷攜手台灣微軟暨中國信託金控所打造的「SOOCKER搜客」，今（3）日舉辦服務全面啟動記者會。國家發展委員會副主委鄭貞茂、台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥、中國信託金控數位金融處處長蘇美勳、沂動行銷執行長王秋鎮、品牌代表及網路意見領袖，共同出席見證服務全面上線的里程碑。

「搜客是橫跨電商、軟體與金融產業共同合作的成果。」沂動行銷執行長王秋鎮表示，感謝在國發會的擘劃指導下，沂動行銷能與台灣微軟與中國信託金控兩大巨擘，發揮各自核心優勢，在全球網紅經濟浪潮下，推出搜客的創新整合服務，以打造電子商務產業新契機。

在數位廣告成本逐漸提高的情況下，網紅行銷已成為品牌側重的增進銷售的策略工具之一，其看重的就是網紅背後的廣大消費群；而在商品資訊爆炸的時代，消費者也會仰賴他們所關注的網紅，推薦生活所需的優質資訊及商品。因此網紅在品牌端與消費者間的資訊交流，扮演關鍵推手的重要角色。

以目前發展趨勢分析，搜客表示，導購分潤將取代業配文，成為未來品牌與網紅合作的主要方式。因為唯有成功導購、品牌才需要根據成交金額提撥預定的分潤比例給網紅，落實行銷費用與訂單高度相關的績效型行銷，具備推薦銷售力的網紅也能獲致更好的收益。

王秋鎮認為，現行導購機制的缺點是，網紅缺乏查看即時導購成效的透明機制，即使想要加強推廣力道，也不知從何著手；或是推薦成功所獲得的獎金，平均需等待1到2個月的時間才會入帳；在缺乏即時回饋的動力下，合作自然難以長久。所以沂動行銷成立網紅導購電商平台，希望解決網紅與品牌資訊不對襯及作業效率的問題。

合作品牌可在搜客建立線上快閃店，輸入想要請網紅推薦的商品、價格及分潤比例，有興趣參與的網紅，只要點選「參與導購」，平台就會產出網紅專屬的一頁式購物網站導購連結，方便粉絲下單購買；而網紅也可在後台即時查看成立的訂單，當消費者收到商品且過了鑑賞期後，平台就會將分潤撥至網紅的虛擬錢包，網紅並可隨時提領到銀行帳戶，無最低提領金額限制或是是冗長的撥款等待期。