親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

SOOCKER搜客平台服務啟動 瞄準網紅導購商機

2019-10-03 17:10經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

沂動行銷攜手台灣微軟中國信託金控所打造的「SOOCKER搜客」，今（3）日舉辦服務全面啟動記者會。國家發展委員會副主委鄭貞茂、台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥、中國信託金控數位金融處處長蘇美勳、沂動行銷執行長王秋鎮、品牌代表及網路意見領袖，共同出席見證服務全面上線的里程碑。

「搜客是橫跨電商、軟體與金融產業共同合作的成果。」沂動行銷執行長王秋鎮表示，感謝在國發會的擘劃指導下，沂動行銷能與台灣微軟與中國信託金控兩大巨擘，發揮各自核心優勢，在全球網紅經濟浪潮下，推出搜客的創新整合服務，以打造電子商務產業新契機。

在數位廣告成本逐漸提高的情況下，網紅行銷已成為品牌側重的增進銷售的策略工具之一，其看重的就是網紅背後的廣大消費群；而在商品資訊爆炸的時代，消費者也會仰賴他們所關注的網紅，推薦生活所需的優質資訊及商品。因此網紅在品牌端與消費者間的資訊交流，扮演關鍵推手的重要角色。

以目前發展趨勢分析，搜客表示，導購分潤將取代業配文，成為未來品牌與網紅合作的主要方式。因為唯有成功導購、品牌才需要根據成交金額提撥預定的分潤比例給網紅，落實行銷費用與訂單高度相關的績效型行銷，具備推薦銷售力的網紅也能獲致更好的收益。

王秋鎮認為，現行導購機制的缺點是，網紅缺乏查看即時導購成效的透明機制，即使想要加強推廣力道，也不知從何著手；或是推薦成功所獲得的獎金，平均需等待1到2個月的時間才會入帳；在缺乏即時回饋的動力下，合作自然難以長久。所以沂動行銷成立網紅導購電商平台，希望解決網紅與品牌資訊不對襯及作業效率的問題。

合作品牌可在搜客建立線上快閃店，輸入想要請網紅推薦的商品、價格及分潤比例，有興趣參與的網紅，只要點選「參與導購」，平台就會產出網紅專屬的一頁式購物網站導購連結，方便粉絲下單購買；而網紅也可在後台即時查看成立的訂單，當消費者收到商品且過了鑑賞期後，平台就會將分潤撥至網紅的虛擬錢包，網紅並可隨時提領到銀行帳戶，無最低提領金額限制或是是冗長的撥款等待期。

王秋鎮進一步表示，搜客使用區塊鏈技術紀錄網紅成功導購所獲致的分潤金額，以確保分潤金額的正確性與可靠度，解決現行導購分潤機制的信任盲點，進而協助網紅藉由與粉絲的互動創造穩定收益，也讓品牌商品能觸及到更多的消費者。

SOOCKER搜客全面啟動，左起依序為沂動行銷執行長王秋鎮、中國信託金控數位金融...
SOOCKER搜客全面啟動，左起依序為沂動行銷執行長王秋鎮、中國信託金控數位金融處處長蘇美勳、國家發展委員會副主委鄭貞茂、台灣微軟大型企業商務事業群總經理卞志祥、以及沂動行銷品牌長陳玉純。圖／搜客提供
分享

網紅中國信託微軟
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

微軟發表雙螢幕折疊新品 和碩、廣達可望受惠

2019-10-03 12:24

微軟新品發表會／Surface Duo雙螢幕摺疊機吸睛

2019-10-03 14:40

新北警局攜手工研院 打造無人機行動專網

2019-10-03 14:36

17 Media與出門問問Mobvoi跨界合作

2019-10-03 14:36

研調：電競採高階Mini LED 明年放量

2019-10-03 14:36

英特爾i9 擬大降價抗超微

2019-10-03 14:36

陸3大電信商力挺 華為Mate 30銷量估與Mate 20持平

2019-10-03 14:36

中華電 打造5G試驗與培訓場

2019-10-03 14:36

陸三大運營商加大華為Mate 30採購力道 供應鏈樂了

2019-10-03 11:33

被動元件三巨頭下跌有撐 12月拉貨潮可期

2019-10-03 10:26

有線電視搶OTT市場 串流電視平台業者盼把餅做大

2019-10-03 10:19

科技論壇／鮑永哲：雲端VR拚二年普及

2019-10-03 00:58

科技論壇／王興：催動電商行銷大改變

2019-10-03 00:57

科技論壇／陳耀祥：躍進數位經濟推動者

2019-10-03 00:57

科技論壇／闕志克：搶5G商機 台廠拿到門票

2019-10-03 00:57

科技論壇／頻譜競標 電信五雄全遞件

2019-10-03 00:55

科技論壇／丁度嵐：娛樂科技發展並行

2019-10-03 00:54

科技論壇／林其鋒：攻物聯網要打群架

2019-10-03 00:54

科技論壇／呂新科：拚一站式解決方案

2019-10-03 00:54

科技論壇／5G資費結構轉折 機會到了

2019-10-03 00:53

科技論壇／洪毓祥：AI應用趨勢 資料最關鍵

2019-10-03 00:53

科技論壇／林國豐：跨域生態圈 升級產業

2019-10-03 00:52

科技論壇／郭水義：建構5G鏈 攜手創新服務

2019-10-03 00:51

集邦：半導體明年脫離谷底

2019-10-03 00:40

微軟用賽靈思晶片 晶圓一哥間接受惠

2019-10-03 00:39

緯創衝刺AI 拚數位轉型

2019-10-03 00:39

吳政忠看5G發展 第四條高速公路

2019-10-03 00:17

5G競標 5電信業者都遞件

2019-10-03 00:11

日月光募資3億美元 發兩檔綠色債

2019-10-02 23:22

微星、技嘉 出貨喊衝

2019-10-02 23:17

研華工業物聯網 進軍俄國

2019-10-02 23:16

嘉聯益 今補選董事、獨董

2019-10-02 23:16

數位行銷／Podcast引爆聲音新商機

2019-10-02 22:49

文化科技發展聯盟發起種子基金 預計年底前募集1億元

2019-10-02 19:29

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 14:40

超微處理器獲戴爾力挺 市占估躍進

2019-10-02 14:38

矽晶圓出貨淡 今年預估減6%

2019-10-02 14:37

風電、伺服器熱 信邦、嘉澤Q4旺

2019-10-02 14:37

衝刺AI 廣達、鴻海不手軟

2019-10-02 14:37
看更多

熱門文章

哪家國銀員工最會賺？京城、上海、兆豐奪前三

2019-10-02 19:38

影／星宇航空制服亮相！張國煒：不會失掉台灣人的面子

2019-10-02 18:51

張國煒：要讓不是很美的空服員看起來很漂亮

2019-10-02 17:37

網友發文「感覺經濟不景氣」 鄉民：行業別差很大

2019-10-02 21:04

Garmin首度為星宇航空客製機長與座艙長專屬智慧表

2019-10-02 20:29

保單貸款變熱了 7月底餘額創新高

2019-10-03 00:12

京城銀員工最會賺 706萬元奪冠

2019-10-02 23:47

星宇明年開航 張國煒：票價會比其他航空貴個幾百塊錢

2019-10-02 18:44

ETF投資設限30％ 外資納管

2019-10-02 23:50

台北紡織展 環保大秀登場

2019-10-03 00:45

承包工程開發票 兩點不漏

2019-10-02 22:43

顧立雄感謝防洗錢佳績唯獨忘她 蘇揆：真是不禮貌

2019-10-03 16:12

微星、技嘉 出貨喊衝

2019-10-02 23:17

利率將連14凍 央行總裁透露今年以前不降息

2019-10-03 10:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top