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HTC VIVE COSMOS今天正式開賣 無需安裝定位器

2019-10-03 17:05聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

HTC（宏達電）今天公布上月發表的最新高規電腦驅動PC VR產品－VIVE Cosmos將正式開賣，此為一款於硬體及軟體各方面皆大幅提升，且在便利性及沉浸感上更趨近消費者使用習慣的高階PC VR產品。消費者可於全台HTC專賣店及相關網路商店同步開賣，建議售價為新台幣22,900元。

VIVE Cosmos無需安裝定位器即提供便利且絕佳的沉浸體驗，方便一般家庭消費者於家中輕鬆設定，且還可搭配家中各種空間狀況，即使一個角落空間都可使用。另靠近體驗空間設定的邊界，便能立刻看到外面真實場景，讓消費者輕鬆安全地在虛擬與現實世界中切換。

全新的VIVE Inside-out追蹤系統提供了簡化的設定，並透過六個影像感測器實現更寬廣、精準的追蹤與控制，讓使用者可以更輕鬆的進入虛擬實境世界。

VIVE Cosmos還搭配100度上掀式設計可以讓消費者隨時暫停遊戲內容處理現實生活各種狀況，處理完畢還可立即返回體驗內容，非常輕鬆方便，更符合一般消費者的使用習慣。

隨著VIVE Cosmos的上市，HTC也同步發表全新型態的VR體驗核心介面－VIVE Reality System，將改變使用者與虛擬世界的互動方式，讓虛擬與現實間不再像是切換應用程式，可以在裡面控制物件、未來還可以展開全新的社交生活，與朋友在XR世界之間隨意遊覽。

首波購買HTC VIVE Cosmos的消費者。HTC提供
首波購買HTC VIVE Cosmos的消費者。HTC提供
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