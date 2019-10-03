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經濟部工業局攜亞馬遜 構建Al智慧健康照護生態系

2019-10-03 15:53經濟日報 記者宋健生╱即時報導

經濟部工業局攜手亞馬遜網路服務（AWS），今（3）日在台中金典酒店舉辦「AI in智慧健康照護新觀點」高峰會議，共同宣示推動「跨域人才培育與建構健康照護產業AI生態系」的決心。

經濟部工業局電子資訊組組長林俊秀表示，工業局希望透過這項生態系的建立，促使健康照護產業導入AI科技應用，以「AIGO智慧應用新世代人才培育平台」為基礎，培育AI應用人才，同時協助台灣發展遠距醫療照護與預防醫學。

此次會議也展示健康照護產業AI人才培育現況，透過個案分享的方式，分析AI科技在健康照護產業運用現況，讓出席業者了解未來趨勢，並從中謀求合作新契機。

台灣已跨入高齡社會，高齡人口所需健康照護需求湧現，在經濟部工業局支持下，連結全球大廠亞馬遜網路服務，希望運用國際級雲端平台服務，結合大中華區數百家新創的智慧醫療及健康物聯網解決方案，共同營造AI健康照護生態系。

經濟部工業局洞見AI健康照護產業發展未來趨勢，由工業局主任秘書陳佩利與亞馬遜網路服務、麗臺科技副總經理莊宸銘、資策會處長洪毓祥，以及70名跨領域高階經理人共同參與研討。

此次活動，邀請國家衛生研究院、中國醫藥大學、台灣受恩等公司針對產業AI應用現況，進行案例分享。

在研究單位部分，國家衛生研究院群體健康所長熊昭以「運用AI打造群體健康趨勢」為題，就提供長照產業的應用，進行案例分享。

在醫療系統部分，中國醫藥大學附設醫院資訊中心副主任孫培然，以「打造AI Hospital新紀元」提出未來醫院系統與AI整合概念分享。

高峰會議同步邀請企業進行現場展示，包括中國醫藥大學展示以醫院系統為主要核心，運用AI技術，實現精準醫療的多項智慧醫療輔助診斷系統。

博鈞科技展示具即時感測器融合和資料分析的居家照護機器人；麗臺科技展示多年研發且通過TFDA認證的自律神經、心電心音、血氧等醫療器材。

另外，還有具醫療等級心電手環及智能長照社區健康站KIOSK，可依據會員生理數值與活動量分析，進行加值應用及個人化AI管理。

AWS則展示遠距照護及遠距醫療平台的合作應用案例，包含麗臺科技健康雲管家平台、健康聯網的醫生馬上看遠距醫療平台、康聯生醫展示精準健康管理及預防醫學方案等。

洪毓祥希望藉由各界跨域專業人才，透過AI應用案例分享，用實際行動培育AI人才並推動產業轉型，同步促進媒合軟、硬體產業相互結盟，帶動AI人才發展能量。

由左至右為資策會處長洪毓祥、經濟部工業局組長林俊秀與麗臺科技副總經理莊宸銘。記者...
由左至右為資策會處長洪毓祥、經濟部工業局組長林俊秀與麗臺科技副總經理莊宸銘。記者宋健生／攝影
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經濟部工業局攜手亞馬遜網路服務舉辦「AI in智慧健康照護新觀點」高峰會議，共同...
經濟部工業局攜手亞馬遜網路服務舉辦「AI in智慧健康照護新觀點」高峰會議，共同宣示推動「跨域人才培育與建構健康照護產業AI生態系」的決心。 記者宋健生／攝影
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經濟部亞馬遜生態
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