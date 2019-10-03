第四屆台積電青年築夢計畫開跑 募集創意減廢新解方

2019-10-03 15:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



由台積電文教基金會主辦的第四屆「台積電青年築夢計畫」起跑記者會，今（3）日於台積公司總部張忠謀講堂舉行。台積電文教基金會董事長曾繁城、台積電文教基金會董事彭宗平、第三屆築夢計畫六組得主，以及來自坦尚尼亞的Grace Mayemba齊聚，共同揭櫫本屆築夢計畫主題—「減法方城市」，以鼓勵青年世代發揮創意，提出節能減廢的解決方案。除原本的桃竹苗大專院校外，今年新增納入台南地區路院校學子。

台積電文教基金會董事長曾繁城表示，「台積電青年築夢計畫」自2016年舉辦以來已吸引逾300組、超過900位青年朋友的踴躍報名，各項周邊活動超過1,800人次參與，已有20組青年團隊獲得補助。這些計畫的領域包含：藝文推廣、高齡照護、環境保護、食農教育等，在在展現了國內青年世代絕佳的創意及行動力。

為了進一步引領青年朋友關注社會議題，自去年開始設立「專題組」，期待藉由特定議題的聚焦，號召各路好手集思廣益，共同構築創意的解決方案。今年也將延續去年環保解廢的議題，以「減法方城市」作為競賽主題，期盼能借用青年朋友的活力及創意，創造一個更美好的社會。

去年獲選的6支築夢團隊，以環保減廢、社區長照和社會邊緣人關懷等主題，到場分享其計畫執行的收穫及心得。

目前就讀清華大學科管所的黃湘芸表示，「衤人」團隊為了解決工廠廢布，媒合了具有服裝設計系的學校、公益團隊及布料工廠，讓設計系的學生可以使用廢布進行學習以及幫助公益團隊製作所需衣物，讓工廠廢布料有機會再被使用，達到減廢及公益的雙重目的，在一年的計畫中，共計有1,645碼、相當於2.96座台北101大樓高的廢布因此計畫獲得重生。

此計畫的理念也獲得台積公司響應，台積公司晶圓十二A廠部經理楊正輝表示，晶圓十二A廠持續推動社區關懷，今年進一步與青年築夢計畫的「衤人」團隊及稻江護家流行服飾科共同合作，共同推動節能減廢的理念，以廢布料製作運動服；而即將於11月2日舉行的台積公司運動會及園遊會也將首次設立限塑示範攤位，提供可循環使用的餐具，其餘所有攤商不提供亦不販售塑膠袋，期望成為國內企業舉辦活動的環保減廢典範。

台積電文教基金會董事彭宗平，不僅為「台積電青年築夢計畫」重要的推手，更以本身的力量幫助來自東非坦尚尼亞的Grace Mayemba完成來台求學的夢想。

彭宗平以1960年代美國黑人民權運動領袖馬丁 • 路德 • 金恩博士的名言：「我有一個夢想（I have a dream）。」開場，引介來自東非坦尚尼亞的Grace Mayemba。

為了完成夢想，她以栽種玉米、在學校擔任工友、於親戚家幫傭等方式，最終取得教師證照，成為小學老師，原本完全不懂電腦的Grace 藉由毅力及外界的幫助，她仍完成了線上大學學程；二年前，她在偶然的機會認識了彭宗平，在彭宗平的協助下，於今年九月進入清華大學語言所就讀。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，台積電青年築夢團隊與Grace Mayemba的逐夢的故事，令人感動，「台積電青年築夢計畫」願幫助築夢家們，在奮鬥的道路上先鋪第一塊磚。

築夢計畫三年來獲得桃竹苗地區大專院校熱烈迴響，也因此今年更將活動延伸至台南地區，邀請大台南青年學子組隊築夢。

第四屆「台積電青年築夢計畫」即日起開放報名徵件，至11月1日中午12時截止，相關辦法可瀏覽活動官方網站或電洽台積電青年築夢計畫小組0800-222-975。