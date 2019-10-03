看好中台灣電視市場潛力 三星前進台中打造快閃體驗展

2019-10-03 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



隨著4K電視普及，8K儼然成為市場新藍海，台灣三星看準這個趨勢，率先在台推出65吋至98吋QLED 8K量子電視，以完整的尺寸布局，滿足消費需求；根據市場通路調查數據顯示，去年三星電視在中台灣銷售較2017年亮眼，75吋以上大尺寸銷售量市占率提升15%，今年8K電視整體銷售量，中台灣也達到全台近3成的好成績。

看好中台灣電視市場的發展潛力，台灣三星即日起至10月13日，特別在台中親家市政廣場開設「Samsung QLED 8K量子電視體驗展」，除向1969年人類登月致敬，也重現電視發展的傳承與創新；活動現場除可近距離觀賞首次在台中展出的98吋QLED 8K量子電視，另外可體驗最新QLED 8K量子電視引領業界的金屬量子點顯色技術，及零間隙壁掛與美型連結功能呈現出的居家品味。

完成體驗流程的民眾，可獲得萬波限定合作飲品乙份；此外，因三星2019年QLED量子電視獲最佳Netflix 觀看體驗認證，現場更以Netflix首部台灣原創影集「罪夢者」作為視覺設計，並為體驗民眾提供Netflix限定贈品。