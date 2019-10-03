研調：電競Mini LED高階面板產品 2020年可望放量

2019-10-03 12:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



TrendForce光電研究日前發表「2020十大科技趨勢」研究報告，指出近年最熱門的電競面板應用，除了既有高刷新率面板，透過Mini LED背光增強對比表現的高階產品，量產條件越來越充裕，有興趣的品牌也在增加。TrendForce預期，2020年採Mini LED的高階電競產品，將有機會放量。

電競商機強勁，成為不少顯示器業者的重點發展領域，比如友達更將Mini LED導入電競產品，已陸續推出電競監視器、筆電面板。TrendForce表示，電競監視器今年出貨預估超過800萬台，較去年成長超過五成，需求依舊暢旺，目前技術工藝上已經可以實現量產，不過由於尚有成本與市場定位的問題待克服，因此目前數量上保守看待。

此外，TrendForce也指出，市場傳言2020年蘋果的iPad，可能同步推出採用Mini LED與OLED這類增強畫質表現的面板技術，讓平板成為OLED與Mini LED另一個發展契機。

以現階段台廠針對Mini LED的應用，除了資通訊（IT）產品，另群創將Mini LED導入電視、車載、公共顯示器（PID），並做到「可捲曲」及「透明」，未來商機可期。群創日前表示，Mini LED PID今年6月量產；可捲曲Mini LED顯示器正與品牌客戶接洽；28.3吋Mini LED一體成形車載面板，已獲得歐美車廠採用，預計2022年量產。

至於下一階段的Micro LED技術，TrendForce認為，越來越多面板廠推出玻璃背板的Micro LED方案，雖因良率問題，目前模組最大做到12吋，短期內成本居高不下，不過Micro LED搭配巨量轉移技術可結合不同的顯示背板，創造出透明、投影、彎曲、柔性等顯示效果，未來有機會在供過於求的顯示器產業當中，創造出全新的藍海市場。