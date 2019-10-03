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直播+智慧裝置 17 Media攜「出門問問」開闢新商業模式

2019-10-03 12:46經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

Ｍ17集團旗下全球直播17 Media與人工智慧（AI）科技公司出門問問Mobvoi，醞釀約三個月，攜手展開品牌跨界合作。

17 Media表示，今年7月起，出門問問提供約50樣不同的智慧裝置，包括智慧手錶、智慧耳機等，給17 Media回饋平台上的用戶，期許雙方在擁有共同價值基礎上，未來一同開創跨界、跨領域的新嘗試。

目前雙方的合作模式，為17 Media提供直播內容，出門問問提供智慧裝置。17 Media表示，初期將透過平台上的直播節目與活動，比如《台視17Q》、《學姊受不了》、《金羽獎》等，出門問問提供智慧裝置做為獎品，回饋給長期支持平台的用戶，期待日後能有進一步商業模式共創的機會，激盪出裝置加直播內容聯手的多元可能性。

出門問問Mobvoi致力以AI技術為中心，通過軟硬結合產品將AI落地到人的生活場景，其AI技術已應用於穿戴裝置、車載系統、智慧家居、企業服務領域，並曾獲Google投資成為戰略夥伴，為Google指定提供給Wear OS的中文語音系統。

出門問問Mobvoi台灣總經理黃仁宏表示，17 Media是亞洲首屈一指的即時互動直播平台，看好其在亞洲的影響力與平台上多元的直播內容、結合電視台推出的優質節目，公司提供約50樣的不同智慧裝置商品，讓17 Media回饋用戶，也希望透過這次合作，建立出門問問Mobvoi的品牌知名度與價值，期待未來能在智慧裝置上結合直播內容，做出跨領域的新突破與嘗試。

自今年7月起，出門問問Mobvoi提供約50樣不同智慧裝置商品，給17 Medi...
自今年7月起，出門問問Mobvoi提供約50樣不同智慧裝置商品，給17 Media回饋平台上的用戶。圖／17 Media提供
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17 MediaGoogle智慧手錶直播
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