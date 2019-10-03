直播+智慧裝置 17 Media攜「出門問問」開闢新商業模式

2019-10-03 12:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



Ｍ17集團旗下全球直播商17 Media與人工智慧（AI）科技公司出門問問Mobvoi，醞釀約三個月，攜手展開品牌跨界合作。

17 Media表示，今年7月起，出門問問提供約50樣不同的智慧裝置，包括智慧手錶、智慧耳機等，給17 Media回饋平台上的用戶，期許雙方在擁有共同價值基礎上，未來一同開創跨界、跨領域的新嘗試。

目前雙方的合作模式，為17 Media提供直播內容，出門問問提供智慧裝置。17 Media表示，初期將透過平台上的直播節目與活動，比如《台視17Q》、《學姊受不了》、《金羽獎》等，出門問問提供智慧裝置做為獎品，回饋給長期支持平台的用戶，期待日後能有進一步商業模式共創的機會，激盪出裝置加直播內容聯手的多元可能性。

出門問問Mobvoi致力以AI技術為中心，通過軟硬結合產品將AI落地到人的生活場景，其AI技術已應用於穿戴裝置、車載系統、智慧家居、企業服務領域，並曾獲Google投資成為戰略夥伴，為Google指定提供給Wear OS的中文語音系統。