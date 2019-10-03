蔡英文試乘5G自駕車：相信台灣在全球5G占有一席之地

2019-10-03 11:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣將在2020年迎向5G時代，為迎向5G商用時代來臨，中華電信打造「5G試驗與培訓場域」，在中華電信學院綠能智慧園區內，建置「5G通訊實驗網路」及中華電信自主研發的「5G智慧化邊緣資料中心」，打造大頻寬與低延遲無線傳輸環境，並和國內生態系夥伴發展5G智慧應用。

蔡英文總統與交通部次長祁文中次長今（3）日出席中華電信學院應用展示，體驗未來智慧科技情境，為國內5G應用與發展加油打氣。

中華電信董事長謝繼茂表示，中華電信為發展5G投入各項資源不遺餘力，已經攜手合作夥伴組成5G領航隊。

謝繼茂認為，5G加速人工智慧跟物聯網發展，中華電信將成為一個5G平台，攜手台灣網通廠等一起發展各種應用。

謝繼茂表示，打造「5G試驗與培訓場域」目標為發展5G創新應用，培育國內產業所需5G專業人才，並期許成為「智慧生活領導者、數位經濟賦能者」，領航5G發展。

蔡英文表示，面對5G來臨，政府積極透過法規及政策支持5G產業發展，今年立法院通過電信管理法，同時行政院啟動5G行動計畫，透過技術跟資金鼓勵更多創新，透過民間合作成立三個國家隊，中華電信是5G國家隊最重要的一隊，已經投入自駕車、無人機、智慧城市等應用，預期明年可以順利推出商轉，跟美國、韓國、日本同步進入5G世代，相信台灣在全球5G占有一席之地。

中華電信攜手勤崴、宏基、麗臺、雷虎、萬物聯網智慧科技、西伯、巧立、台灣藝術大學、台灣大學及中華電信5G新創加速團隊（棱研、偉薩、達標智源、與博遠智能）共同展示在中華電信「5G試驗與培訓場域」試驗發展的豐碩成果，證明台灣堅實的資通訊產業實力及豐沛的創新能量。

今年2月中華電信在MWC世界行動通訊大會上展出「5G智慧化邊緣資料中心」，已經成功在學院「綠能智慧園區」商用環境建置，提供邊緣運算服務，以滿足低延遲、高可靠的應用需求。

中華電信邀請台灣藝術大學學生演出5G意象現代舞蹈，展示「場邊多視角直播應用」，在表演現場可即時觀看多個視角鏡頭畫面，同時亦展示VR360低延遲多視角直播、AR人臉辨識、AR遠端協作等應用。

中華電信集團旗下子公司勤崴國際,今日亦首次展示自駕車與「56智慧化邊緣資料中心」整合，將自駕車內攝影機影像透過邊緣運算，低延遲即時傳送至「智慧駕駛監控中心」，未來將可運用在自駕車監控與緊急事故處理。

此外，今日展示「智慧駕駛監控中心」是未來自駕車中控平台的雛形，除車內影像外，亦可即時看到自駕車行車狀態，如路徑軌跡、方向盤、油門、煞車等資訊。

在車聯網方面，勤崴國際業已成功試驗交通路側設備與自駕車互動傳輸的實境。透過綠能智慧園區內建置的無線紅綠燈,主動發送燈號及秒數至自駕車,可以協助自駕車提前得知號誌狀況,有充分時間做出最佳決策。

中華表示，未來透過大規模饰建路側設施建置車聯網，搭配超可靠及低延遲的無線網路即時傳輸能力，即可提升自駕車的行車安全。