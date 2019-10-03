吳政忠看5G發展 第四條高速公路

2019-10-03 00:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ／台北報導



行政院政務委員吳政忠昨（2）日表示，第五代行動通訊（5G）將引領商業模式創新，開拓新商業藍海，成為台灣海、陸、空以外的第四條高速公路。 經濟日報昨舉行2019科技論壇，政務委員吳政忠（右四）出席致詞 。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

經濟日報昨天舉行2019科技論壇，主題為「5G新時代 翻轉大未來」，邀請吳政忠、交通部郵電司長王廷俊、國家通訊傳播委員會（NCC）代主委陳耀祥、中華電信總經理郭水義、中華電信技術執行副總林國豐等產、官、研等專家出席，探討進入5G時代後，台灣產業轉型與各類應用的新契機。

本論壇由中華電信、工研院、資策會、宏達電、台新銀行協辦。由於5G議題熱門，現場人氣爆棚，參與聽眾約600人，不少人都站著聽演講。

吳政忠表示，5G會導引商業模式創新，會開拓新的商業藍海，創造「B2B2X」的新商業模式，第一個B是電信業者，第二個B代表各種可能產業領域的企業，X代表客戶，可以是人、法人機構跟政府。

吳政忠表示，未來第二個B，也就是垂直場域業者將是5G決勝關鍵，涵蓋生活上食衣住行育樂，最先想到的是擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）等娛樂服務，未來還可以發展遠距智慧醫療，透過5G技術讓台北醫生與蘭嶼醫生合作幫病人開刀。

吳政忠說，台灣電信業者包含中華電信等已經組成國家隊，攜手多家垂直場域業者，近期日本電信業者NTT DoCoMo也積極串連合作夥伴，目前已經與3,000多家合作，未來兩年要擴充到5,000家。

他認為，5G將成為社會重要基礎建設，同時涵蓋偏鄉等整個國土， 5G網路將成為台灣在海、陸、空之外的第四條高速公路，未來電信業者跟垂直場域企業可以一起努力。

王廷俊指出，交通部長林佳龍上任以來，積極增修法規接軌未來趨勢，投入資源推動產業發展，創造有利投資環境，結合產官學組成國家隊打世界盃，陸續打造38個5G實驗場域，76個無人載具創新場域，確保台灣領先國際，創造優質便捷智慧化交通訊運輸及服務。

經濟日報社長黃素娟表示，本報連續八年舉行科技論壇，年年都是叫好又叫座，參加聽眾非常踴躍，更顯示5G議題的熱度。現在美國、韓國搶先推出5G服務，中國大陸緊跟在後，台灣年底釋照，翻轉產業生態，顛覆生活模式，改變經濟模式的5G新時代已經來臨。