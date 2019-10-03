親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

吳政忠看5G發展 第四條高速公路

2019-10-03 00:17經濟日報 記者黃晶琳／台北報導

行政院政務委員吳政忠昨（2）日表示，第五代行動通訊（5G）將引領商業模式創新，開拓新商業藍海，成為台灣海、陸、空以外的第四條高速公路

經濟日報昨舉行2019科技論壇，政務委員吳政忠（右四）出席致詞 。 記者邱德祥／...
經濟日報昨舉行2019科技論壇，政務委員吳政忠（右四）出席致詞 。 記者邱德祥／攝影
分享

經濟日報昨天舉行2019科技論壇，主題為「5G新時代 翻轉大未來」，邀請吳政忠、交通部郵電司長王廷俊、國家通訊傳播委員會（NCC）代主委陳耀祥、中華電信總經理郭水義、中華電信技術執行副總林國豐等產、官、研等專家出席，探討進入5G時代後，台灣產業轉型與各類應用的新契機。

本論壇由中華電信、工研院、資策會、宏達電、台新銀行協辦。由於5G議題熱門，現場人氣爆棚，參與聽眾約600人，不少人都站著聽演講。

吳政忠表示，5G會導引商業模式創新，會開拓新的商業藍海，創造「B2B2X」的新商業模式，第一個B是電信業者，第二個B代表各種可能產業領域的企業，X代表客戶，可以是人、法人機構跟政府。

吳政忠表示，未來第二個B，也就是垂直場域業者將是5G決勝關鍵，涵蓋生活上食衣住行育樂，最先想到的是擴增實境（AR）／虛擬實境（VR）等娛樂服務，未來還可以發展遠距智慧醫療，透過5G技術讓台北醫生與蘭嶼醫生合作幫病人開刀。

吳政忠說，台灣電信業者包含中華電信等已經組成國家隊，攜手多家垂直場域業者，近期日本電信業者NTT DoCoMo也積極串連合作夥伴，目前已經與3,000多家合作，未來兩年要擴充到5,000家。

他認為，5G將成為社會重要基礎建設，同時涵蓋偏鄉等整個國土， 5G網路將成為台灣在海、陸、空之外的第四條高速公路，未來電信業者跟垂直場域企業可以一起努力。

王廷俊指出，交通部長林佳龍上任以來，積極增修法規接軌未來趨勢，投入資源推動產業發展，創造有利投資環境，結合產官學組成國家隊打世界盃，陸續打造38個5G實驗場域，76個無人載具創新場域，確保台灣領先國際，創造優質便捷智慧化交通訊運輸及服務。

經濟日報社長黃素娟表示，本報連續八年舉行科技論壇，年年都是叫好又叫座，參加聽眾非常踴躍，更顯示5G議題的熱度。現在美國、韓國搶先推出5G服務，中國大陸緊跟在後，台灣年底釋照，翻轉產業生態，顛覆生活模式，改變經濟模式的5G新時代已經來臨。

5G中華電信高速公路
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

數位行銷／Podcast引爆聲音新商機

2019-10-02 22:49

文化科技發展聯盟發起種子基金 預計年底前募集1億元

2019-10-02 19:29

5G競標申請3日截止 5大電信全數遞件

2019-10-02 18:41

中華電信技術執行副總林國豐率隊 遞件標5G

2019-10-02 15:12

一場會議找到轉型契機 ViewSonic靠它讓業績大增120%

2019-10-02 14:40

超微處理器獲戴爾力挺 市占估躍進

2019-10-02 14:38

矽晶圓出貨淡 今年預估減6%

2019-10-02 14:37

風電、伺服器熱 信邦、嘉澤Q4旺

2019-10-02 14:37

衝刺AI 廣達、鴻海不手軟

2019-10-02 14:37

不只導入製程 緯創靠AI減少離職率

2019-10-02 14:37

Micro LED發展應用 業者方向大不同

2019-10-02 14:37

大立光跨海訴訟戰 為何要到東德州地方法院提告？

2019-10-02 14:28

明年全球5G手機滲透率有望突破15% 陸廠市占估過半

2019-10-02 14:22

中華電信：5G是資費結構轉折機會點 慎始

2019-10-02 13:06

緯創攻AI 降低旺季缺工問題

2019-10-02 12:57

中華電總座郭水義：5G時代各行業成功就是電信業的成功

2019-10-02 12:34

大立光再啟專利戰為哪樁 業界這樣看

2019-10-02 11:50

迎向新時代 中華電下午遞件申請5G競標

2019-10-02 11:33

鴻海旗下鴻騰鎖定4大應用 強攻電動車

2019-10-02 10:24

micro LED技術突破 台廠攜中電熊貓研發3um巨量轉移

2019-10-02 09:10

陸行之：敢惹老大哥台積電 別想好過

2019-10-02 01:12

台積電提多項數據 秀專利優勢 防堵奧步

2019-10-02 01:11

大立光開戰 跨海告惠普

2019-10-02 01:10

台積反擊格芯 控25項侵權

2019-10-02 01:06

華映 再解僱1,900員工

2019-10-01 23:25

優派智慧互動電子白板 今年成長率上看100%

2019-10-01 21:07
看更多

熱門文章

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

2019-10-02 09:42

影／星宇航空制服亮相！空服員金銀洋裝 巴黎名伶風

2019-10-02 15:26

知名設計師林尹培袞操刀 星宇航空座艙及制服曝光

2019-10-02 14:50

陸行之：敢惹老大哥台積電 別想好過

2019-10-02 01:12

影／星宇航空制服亮相！張國煒：不會失掉台灣人的面子

2019-10-02 18:51

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

星宇航空座艙搶先曝光 定調大地暖色系主打以家為概念

2019-10-02 14:46

哪家國銀員工最會賺？京城、上海、兆豐奪前三

2019-10-02 19:38

台積反擊格芯 控25項侵權

2019-10-02 01:06

張國煒自豪照顧員工有名 但沒熱情只想薪水的人不要來

2019-10-02 16:10

不只債券ETF！所有ETF受益人分散均須達標30%

2019-10-02 00:44

大立光開戰 跨海告惠普

2019-10-02 01:10

張國煒：要讓不是很美的空服員看起來很漂亮

2019-10-02 17:37

micro LED技術突破 台廠攜中電熊貓研發3um巨量轉移

2019-10-02 09:10

網友發文「感覺經濟不景氣」 鄉民：行業別差很大

2019-10-02 21:04

迎向新時代 中華電下午遞件申請5G競標

2019-10-02 11:33

中國恐取消ECFA？沈榮津：不可能說斷就斷

2019-10-02 11:28

經長：離岸風電不符國產化就Out 有遞補者上來

2019-10-02 10:16

緯創攻AI 降低旺季缺工問題

2019-10-02 12:57

沉潛十年 辜家二少準備大展身手

2019-10-02 00:38

Garmin首度為星宇航空客製機長與座艙長專屬智慧表

2019-10-02 20:29

台積電提多項數據 秀專利優勢 防堵奧步

2019-10-02 01:11

星宇航空制服大秀 為開航暖身

2019-10-02 17:07

台灣30年前的「十大企業」，只有遠東成功轉型？談企業轉型4個重點

2019-10-02 13:09

表現亮眼 勞動基金前八月賺3,322億

2019-10-02 01:14

鴻海旗下鴻騰鎖定4大應用 強攻電動車

2019-10-02 10:24

名家觀點／金融機構罰鍰預算的反思

2019-10-02 01:20

衝刺AI 廣達、鴻海不手軟

2019-10-02 14:37

樓頂增設廣告塔 免房屋稅

2019-10-02 00:44

星宇明年開航 張國煒：票價會比其他航空貴個幾百塊錢

2019-10-02 18:44

逾65歲需照顧人口近91萬 專家建議備妥三大特色失能險

2019-10-02 09:09

沈榮津親赴經委會 報告「太平島開採石油案」

2019-10-02 09:54

太平島挖石油案 沈榮津：若有開發商三更半夜也會來

2019-10-02 11:10

前瞻將使21縣市破產？ 財政部：輔導開源節流

2019-10-02 10:52

公司繳納補稅利息 報營所稅可列費用

2019-10-02 00:44

中信送暖 馬祖南竿7-11有ATM了

2019-10-02 15:49

星宇航空制服今亮相 首航馬、越、澳門

2019-10-02 14:38

財經觀點／中小企業 台灣的隱形冠軍

2019-10-02 01:06

誠品多元化 跨足文創經紀

2019-10-02 01:06

大立光再啟專利戰為哪樁 業界這樣看

2019-10-02 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top