緯創集團動員 大搶AI商機

2019-10-02 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



緯創副董暨總經理黃柏漙今（2）日表示，已成立人工智慧(AI)委員會，在台灣與大陸的工廠、研發與人資等部門，全面導入AI，藉此提升良率與研發能量，並可預測離職率，減少旺季招工不易的問題，印度工廠未來也將導入，旗下緯謙也提供AI雲服務，緯育則提供AI人才訓練，緯創集團全面搶進AI的龐大商機。

經濟部工業局今天舉辦「AI產業啟航暨AI HUB啟動大會」，並邀請黃柏漙分享緯創集團發展AI的實際經驗。他說，緯創是在四年前開始進行數位轉型，兩年前成立AI委員會專責去做，項目涵蓋智慧製造、能源管理，財務及研發等，均導入AI，委員會的層級是在執行長與董事長之間，有錢有權，才能推動AI。

他說，其實導入AI有困難，因為速度慢、費用高、投入資源及人才要很多，因此，緯創是利用亞馬遜與微軟的AI工具，降低AI工程師的工作負擔，使得AI可以更快更精準，並帶出成果。

以智慧工廠來說，現在可以用AI進行外觀檢測，包含檢測電路板有沒有錯、零組件位置有沒有偏移、機殼上標籤對不對等，這比傳統的方式，效率提升93%。以前緯創檢測產品是否出錯，是交由人力進行，目前已由機器取代。

值得一提的是，緯創將AI應用在人資上，收集數據企圖降低離職率降低。主要是因中國大陸員工流動率太大，流動率高達110%至120%，用AI預測可降低人員流動率。黃柏漙表示，在製造業旺季時，能事先預測減少缺工問題。

而且辦公室人員，也可以用AI來預測是否會離職，他說，公司把會離職的原因，例如年資、換主管次數、或不喜歡的專案等考慮進去，有抓出400個會離職的同仁，其中已經有160個人已經離職，在發現問題時，主管可以多關懷，把離職因子降低，一年半前，他還覺得不可思議，現在已經慢慢相信，AI有其價值。

而且緯創集團做AI，是集團總動員，他說，旗下子公司緯育專門推動AI人員訓練，而緯謙則提供AI雲服務。緯創除了內部培訓外，也推出給外部企業使用，包含金控業、塑化龍頭，甚至是養雞場都有導入AI課程，未來也不排除導入在醫療產業上。