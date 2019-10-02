5G商機市場龐大 中華電信積極搶進

2019-10-02 19:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃靖文 ╱即時報導



經濟日報今(2)日主辦2019科技論壇，中華電信也選在這天，正式向NCC遞件申請5G頻譜競標，積極搶攻龐大的5G商機。