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文化科技發展聯盟發起種子基金 預計年底前募集1億元

2019-10-02 19:29經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

文化科技發展聯盟今（2）日舉辦「文化內容與顯示科技策略座談會」，文化科技發展聯盟召集人暨宏碁創辦人施振榮表示，文化科技發展聯盟發起成立文化科技種子基金，除帶動文創投資的新模式外，未來國發基金及其策略性投資的文創基金如文策院與中華開發將跟投，聯盟最大任務找到最佳文創內容、建立成功的示範案例，並藉由品牌化希望掌握在國際上的話語權。種子基金預計年底前募集1億元基金，每個投資個案約1,000萬元，基金將循環重覆投資以發揮最大效益。

今日文化內容與顯示科技策略座談會邀集顯示科技、文化內容、文化科技等產業代表，希望能在文化科技體驗經濟趨勢下，掌握台灣的市場機會，並促進跨界投資合作。

本次座談會先由文化科技體驗經濟的市場與應用角度出發，探討持續性商業模式的發展，需垂直整合場域、內容、裝置等產業鏈，促成落地化的跨域結盟，再由後續的分潤共利產生持續性的經營；後續再探討共創環境的建構，包含跨界合作、人才培育、應用研發等。最後並由產業代表們共同提出，希望政府能協助推動的政策方向。

施振榮在座談會中表示，聯盟作為跨域交流平台，帶領內容業者、系統整合廠商及設備應用業者一起集思廣益，重點鎖定市場與環境兩大議題。此外，聯盟已決定成立內容種子基金，改變過去思維，不再投資公司，而是投資內容製作物，引導市場朝向製作人的市場導向新思維，並對沉浸體驗的場域進行市場性的利用規劃，以建設新的科技與文化場域。

文化部常務次長李連權表示，未來 5G、8K 及數位匯流同時到來，沉浸式體驗展演將會是重點，因此文化與科技的合作勢在必行。文化部在前瞻計畫中將持續鼓勵內容業者在 5G、8K 環境中的應用，而文化科技專項亦會持續獎勵 CDNO 業者（內容、平台、網路及設備），促成網狀合作，產生產業大火花。

經濟部常務次長林全能表示，全球文化科技產業不斷提升，沉浸式商機愈來愈大，經濟部將持續支持最前沿顯示科技的發展，包括浮空投影與 AR/VR 技術發展等。經濟部也會提供場域，作為示範案例讓業者參考，但這些事都需要民間平台的攜手合作，把政府及業者整合起來，一起創造新的經濟價值。

智崴全球總經理何珮琪指出，飛行劇場是五感的沉浸式體驗，最重要的是布建通路並發展獨有內容，未來所有內容都可以透過這個通路來加值到世界去。

文化科技發展聯盟表示，聯盟及種子基金可以來擔任示範性場域的構築，但這需要科技業者願意建立場域以作為與文化藝術業者的對話場所，或政府願意支持文化科技業者整合場域。聯盟也可以協助規劃推動，這方面未來文化部會釋放更多空間出來，希望大家一起合作。聯盟也將集結本次座談會中的產業建言，提交政府相關部會作為政策建議，作為政府後續推動的參考。

文化科技發展聯盟發起成立文化科技種子基金。文化科技發展聯盟／提供
文化科技發展聯盟發起成立文化科技種子基金。文化科技發展聯盟／提供
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