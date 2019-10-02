信邦9月營收17.09億元 連續七個月創新高

2019-10-02 19:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



電子零組件廠商信邦今（2）日公布自結9月合併營收為17.09億元，較8月17.06億元成長0.15%，比去年同期15.08億元成長13.30%，再創新高；第3季合併營收為51.16億元，較第2季成長4.62%，與去年同期相比成長16.18%；累計2019年前三季合併營收為140.61億元，較去年同期成長17.69%。

信邦指出，2019年9月合併營收17.09億元，再次超越8月之營運表現，自3月份起，已連續七個月改寫單月營收歷史高點紀錄；第3季合併營收51.16億元，首次單季營收突破50億元，與前三季合併營收140.61億元，同為歷年同期之高點。

信邦2019年9月營運的增長，主要係通訊及電子週邊產業之銷售較8月增長所帶動。MAGIC(醫療、汽車、綠能、工業、通訊電子)五大產業累計2019年前九月之銷售相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長14.32%；汽車產業成長2.96%；綠能及節能產業成長39.71%；工業應用產業成長19.59%；通訊及電子週邊產業成長4.26%。

就產品別銷售比重，連接線組生產銷售佔集團營收75.79%；連接器及零組件銷售佔24.21%。

在產業別的銷售分佈，綠能及節能產業佔28.09%；工業應用產業佔28.05%；通訊及電子週邊產業佔合併營收26.47%；醫療及健康照護產業佔9.03%；汽車產業佔8.36%。