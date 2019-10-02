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南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

台灣電路板10月國際展會 兩產業聯盟將成果分享

2019-10-02 15:54經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

台灣電路板國際展會預定10月23日至10月25日召開，並預定由PCBECI聯盟、先進軟板智造聯盟兩者在研討會中成果分享，台灣電路板協會（TPCA）今日並預告，同時邀請到半導體領域的旺宏電子以「AI 在半導體製造的應用」為題演講。

依據規劃，10月24日的智慧製造論壇分別包含兩場研討會主題，其中PCBECI聯盟論壇中，預定由資策會分享今年修訂的「PCB智慧製造藍圖」，建構各智慧製造應用發展進程，以做為PCB產業鏈智慧化參考。

PCB半導體資策會
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