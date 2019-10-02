國研院副院長懸缺近1年 台大教授林清富代理

2019-10-02 15:19 中央社 台北2日電



懸缺約1年的國研院副院長一職終於有人補上了。台大電機系特聘教授林清富接任代理副院長一職，已於1日正式走馬上任。據悉，12月登場的董事會上，將討論此項人事案並正式聘任。

國家實驗研究院編制上共有兩位副院長職，不過目前僅有台灣大學應用力學研究所特聘教授吳光鐘在任，另一位副院長的位子，去年交通大學資訊工程學系特聘教授林盈達卸任後，就一直懸缺至今。

在經過1年尋覓適合人選後，國研院正式對外宣布，將由現任台大電機系特聘教授林清富代理副院長一職。

根據國研院提供的資料，林清富於美國康乃爾大學電機工程取得博士學位，於1993年畢業後返台進入台大電機系任教。研究專長為矽光電元件、太陽能電池、太陽能無人機、無稀土螢光材料、量子點與量子井發光元件和雷射二極體。

除此之外，林清富同時也是國際電機電子工程學會會士（IEEE Fellow）、國際光學工程學會會士（SPIEFellow）及亞太材料科學院院士，在國際學術界頗負盛名。

國研院院長王永和表示，盼能借重林清富的長才，協助國研院在資通訊（ICT）領域及綠能領域向上提升、提出研究成果，並提供產學界更好的科研服務。

不過由於副院長須由董事會討論通過，因此目前林清富僅能代理副院長一職。人事案預計在今年12月的董事會討論，如無意外，林清富屆時可望獲得正式聘任。