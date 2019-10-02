中華電信技術執行副總林國豐率隊 遞件標5G
台灣首波5G頻譜競標將自12月10日開跑，國家通訊傳播委員會（NCC）宣布5G競標遞件申請截止日將於明日截止，中華電信技術執行副總林國豐，昨日率隊到NCC遞件申請5G競標，搭配滿滿12盒事業計畫構想書，宣是中華電信對於5G頻譜勢在必得決心。
林國豐今日下午至NCC濟南路大樓遞件申請參加5G競標，因5G首波競標，其重要性不同於前兩次4G競標，同時送交投標申請的12盒事業計畫構想書。
遠傳表示，已於9月25日完成5G競標遞件申請，台灣之星也將在2日下午送件。
台灣首波5G頻譜競標進入倒數，五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信將陸續國家通訊傳播委員會（NCC）遞送競標申請書，進入5G競標資格審查，並在12月10日起展開頻譜競標。
日前NCC代主委陳耀祥表示，5G第一波釋照競標作業將在12月10日展開，已經售出7份招標文件，預計明年1月完成釋照作業。
NCC表示，有意申請參與5G競價業者要在10月3日截止受理申請前遞件，NCC將在截止後，盡速辦理各項審查作業，並針對後續競價程序舉辦流程說明會。
首波5G頻譜將釋出1,800MHz、3,5GHz及28GHz等頻段，最熱門的3.5GHz頻段，共270MHz的頻寬，底價達243億元，以10MHz頻寬為一個單位，代表要取得5G門票至少9億元起跳，28GHz頻段底價為25億元，1,800MHz則為32億元。
業者分析，由於頻譜底價高，要達成行政院訂下得400億元歲入目標並不難，加上NCC計畫在明年施行電信管理法後，開放為得標的業者也可以與得標業者進行共頻，參與5G市場，預期競標過程可能不會纏鬥太久，希望快速結束，讓各業者各自進行5G網路建設，做好開台準備。
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