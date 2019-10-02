中華電信技術執行副總林國豐率隊 遞件標5G

2019-10-02 15:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣首波5G頻譜競標將自12月10日開跑，國家通訊傳播委員會（NCC）宣布5G競標遞件申請截止日將於明日截止，中華電信技術執行副總林國豐，昨日率隊到NCC遞件申請5G競標，搭配滿滿12盒事業計畫構想書，宣是中華電信對於5G頻譜勢在必得決心。

林國豐今日下午至NCC濟南路大樓遞件申請參加5G競標，因5G首波競標，其重要性不同於前兩次4G競標，同時送交投標申請的12盒事業計畫構想書。

遠傳表示，已於9月25日完成5G競標遞件申請，台灣之星也將在2日下午送件。

台灣首波5G頻譜競標進入倒數，五家電信業者中華電信、台灣大、遠傳、台灣之星及亞太電信將陸續國家通訊傳播委員會（NCC）遞送競標申請書，進入5G競標資格審查，並在12月10日起展開頻譜競標。

日前NCC代主委陳耀祥表示，5G第一波釋照競標作業將在12月10日展開，已經售出7份招標文件，預計明年1月完成釋照作業。

NCC表示，有意申請參與5G競價業者要在10月3日截止受理申請前遞件，NCC將在截止後，盡速辦理各項審查作業，並針對後續競價程序舉辦流程說明會。

首波5G頻譜將釋出1,800MHz、3,5GHz及28GHz等頻段，最熱門的3.5GHz頻段，共270MHz的頻寬，底價達243億元，以10MHz頻寬為一個單位，代表要取得5G門票至少9億元起跳，28GHz頻段底價為25億元，1,800MHz則為32億元。