明年全球5G手機滲透率有望突破15% 陸廠市占估過半

2019-10-02 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



圖為華為5G手機Mate 20 X。 本報系資料庫 分享 facebook 全球市場研究機構TrendForce針對2020年科技產業發展，整理十大科技趨勢，明年5G商用服務範圍擴大，將有更多硬體終端問世， 5G手機隨著品牌廠積極研發，及中國政府推動5G商轉，明年5G手機滲透率有機會從今年不到1%躍增至15%以上，中國品牌的5G手機生產總量預計將取得過半市占。

2020年全球通訊產業發展重點仍是5G，晶片大廠高通、海思、三星與聯發科等，或設備商華為、Ericsson與Nokia等，都將推出各種5G解決方案搶攻市場。在網路架構發展上以獨立 （Standalone，SA）5G技術為主，包括5G NR設備和核心網路需求提升。

SA網路強調無線網、核心網和回程鏈路架構，支援網路切片、邊緣計算等，在上行速率、網路時延、連接數量均符合5G規範性能。另外，隨著2020年上半年R16標準逐步完成，各國電信營運商規劃5G網路除在人口密集大城市外，也會擴大服務範圍商用，預計將看到更多5G終端或無線基地台等產品問世。

2020年智慧型手機的外觀設計重點仍圍繞在極致全螢幕，進而拉升屏下指紋辨識搭載比例提高、螢幕2側彎曲角度加大，及屏下鏡頭的開發。

此外，記憶體容量規格提高，及持續優化鏡頭功能，包含多個後鏡頭、高畫素等，也是開發重點。

5G手機的發展部分，隨著品牌廠積極研發，及中國政府推動5G商轉，明年5G手機的滲透率有機會從今年不到1%，一躍至15%以上，中國品牌的5G手機生產總量預計將取得過半市占。

5G通訊基地台的布建進度、電信運營商的資費方案及5G手機終端定價才是決定5G手機是否能吸引消費者購機的關鍵。

在手機面板方面，目前OLED或LCD面板的規格已經能滿足各類消費者的需求，隨著5G布建展開，其高傳輸效率與低延遲的特性，除改善手機內容的動態表現，也開創手機在AR等其他領域的應用，帶動90Hz甚或是120Hz面板的需求。

另外，以最熱門的電競應用來看，除了既有的高刷新頻率面板，透過Mini LED背光增強對比表現的更高階產品，量產的條件也越來越充裕。

在採用LCD多年後，市場也傳出2020年的iPad可能同步推出採用Mini LED背光與OLED這類增強畫質表現的面板技術，讓平板成為OLED與Mini LED另一個發展契機。