中華電信：5G是資費結構轉折機會點 慎始

2019-10-02 13:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信執行副總林國豐。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 《經濟日報》今（2）日舉辦2019科技論壇「5G新時代 翻轉大未來」，中華電信技術執行副總林國豐以「5G的挑戰與因應」為題進行專題演講，5G推出，是資費結構轉折機會點，「慎始」，將參考參考國際5G資費推出在地套餐，

林國豐表示，從電信業者的角度來看，5G網路終究還是要電信業者來蓋，不管未來速度是幾G，更關鍵的是消費者的體驗。

林國豐表示，5G高速傳輸可以做全息影像、AR、VR，低延遲則是發展工廠自動化、公共安全、連網車關鍵，大連結則發揮智慧城市、智慧電表、智慧路燈等5G應用的場景 。

根據ITU的目標，5G標準下載20G，上傳達10G，林國豐表示，但一般商用網路難以實現，加上5G技術標準還沒正式公布，所以最應該關注的是消費者使用經驗。

根據韓國跟美國推出5G經驗，韓國市場快速發展用戶數已經達到200萬戶，而以目前韓國消費者實際5G下載傳輸速度約300M，而中華電信4G網路傳輸速度在用戶端實際測試可達600M以上，甚至比韓國5G還快，中華電信5G實驗網測出最高速度為1.5Gbps。

迎向未來5G應用服務，中華電信也持續投入應用服務各種測試，林國豐表示，包含影音娛樂、AR、VR，全息投影浮空投影，在台北流行音樂中心實驗5G多視角高清直播VR360、8KVR全景，透過宏達電VIVE頭盔帶給音樂表演場域全新體驗，攜手科博館、故宮，體驗恐龍就在你身邊，未來故宮的展覽也可以用到5G跟AR，也曾在大甲媽祖繞境用VR、VR拍攝，棒球明星陳金鋒引退現場多視角直播即行動邊緣運算的技術，同時積極測試自駕車、自駕巴士無人機。

林國豐認為，5G創新應用等於，5G加上ICT賦能者，再結合系統整合SI，其中5G結合AI可以幫助產業升級，包含智慧娛樂、智慧醫療、車聯網、智慧交通、智慧維運、智慧節能等。

5G有許多技術跟商業模式挑戰，中華電信也積極因應，林國豐表示，中華電信鞏固市場地位，提升用戶體驗，創新應用服務，鏈結垂直領域（B2B2X），雖然5G技術還沒完備就要面對市場，中華電信因應策略就是初期以消費者市場為主，包含8K下載、AR、VR、雲端遊戲等。

而5G的銷售以及定價也是一大挑戰，林國豐表示，初期5G速度僅略高於4G，如何吸引消費者，如何擺脫笨水管，讓市場回歸合理競爭將資費拉回健康水平，是關鍵。

林國豐表示，5G推出，是資費結構轉折機會點，「慎始」，將參考參考國際5G資費推出在地套餐，以韓國5G資費最低1,444元，都超過2,000多元，不過台灣的吃到飽是韓國的零頭，電信業者要豐富5G應用服務，提升用戶體驗，提高用戶尊榮感，高價值服務感受等。

而5G網路如何蓋也是一個挑戰，林國豐認為，未來十年仍是4G、5G網路融合協作的重點年，核心網路也將先以非獨立組網的NSA開始，再適時演進到獨立組網SA，初期基地台發展還不成熟，因此分階段建設，同時整合4G設備與資源，調整空間雲化機房也提早做好準備。

林國豐表示，初期5G建設策略將先從密集人口匯集熱區、熱點先涵蓋，一般都會區室內採4G、5G，次都會區跟郊區先提高4G網路速度，擇點建設5G，有需求的垂直場域優先建設，即使在深山中優先協調配合建設。

林國豐表示，中華電信目標要建設全國最佳4G、5G網路，尤其4G網路做得好就是5G網路發展的最佳基礎，而對於5G終端要求同時支援NSA跟SA兩種模式，需要具備EN-DC功能，未來5G要快，手機要有兩隻腳，同一時間，一隻腳連4G，一隻腳連5G，同時也希望5G終端支援中華電信所有頻段跟載波聚合。

至於資安防護也是5G重要議題，林國豐表示，中華電信的資安防護計畫，已經提出5G安全白皮書，跟規劃建構安全可靠新型5G網路。

而各界也關注5G垂直場域應用，林國豐表示，企業需求零散且跨界專業彼此不熟悉，中華電信要尋求共通性功能切入，加強跨域合作，由實驗場域做起，結盟團結夥伴逐步標準化，並以分潤模式逐步探索市場。

林國豐表示，中華電信已經自主研發MEC（邊緣運算網路）技術，更為企業客戶量身打造專屬網路，已經有兩個客戶在做PoC實驗。並提出5G垂直場域或稱企業專網的四種解決方案，積極打造網路雲化、MEC形成5G平台，要積極與第三方夥伴合作、分潤。

而政府也積極投入5G加速行動計劃，林國豐表示，中華電信樂見政府帶頭串聯產業建立環境，釋出商機，讓各方有參與機會，建構跨域生圈，結合垂直場域，搶進5G商機。

整體來說，林國豐指出，5G如果強調速率會失焦，創新比幾「G」更重要，客戶的需求被滿足才是關鍵，5G在垂直場域應用尚待開發，跨領域的合作是成功要素，在可預見的未來將是4G與5G網路協同運作，5G及技術跟商業模式都還在發展中，及早投入試驗可掌握市場商機，5G是調整資費結構的機會點，一開始就要慎思5G資費模式，參考國際案例，建構健康發展環境。