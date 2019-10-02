親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

我的錢該怎麼辦？香港富豪哽咽告白：一覺醒來覺得自己變難民

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

緯創攻AI 降低旺季缺工問題

2019-10-02 12:57經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

緯創董事長林憲銘。 圖／聯合報系資料照片
緯創董事長林憲銘。 圖／聯合報系資料照片
分享
緯創（3231）強攻AI（人工智慧），成立直屬高層的AI委員會，在智慧製造、研發、人資方面都有導入應用，緯創副董事長暨總經理黃柏漙指出，AI不但可以減少人員離職率，提升生產良率，且在製造業旺季時，能事先預測減少缺工問題。

緯創四年前進行數位轉型，項目涵蓋智慧製造、能源管理，財務、研發管理導入數位化，並在二年前成立AI委員會，目前人數約10人左右，組織架設在執行長與董事長之間，以利推動相關變革。

黃柏漙指出，緯創AI應用在智慧製造上目前已大致投資完畢，從人工智慧角度看生產異常問題。不過，他透露，導入AI有其困難性，包含速度慢、資源耗及費用高等問題，因此緯創藉由微軟、亞馬遜旗下的AWS提供的雲端軟體，協助AI工程師

緯創在製造方面，一方面用AI工具進行外觀檢測，包含檢測電路板有沒有錯、零組件位置有沒有偏移、機殼上標籤對不對等。在早前緯創檢測產品是否出錯，還是交由人力進行，目前已由機器取代。

另外一方面，緯創用AI判斷組裝動作，用影像告訴組裝人員正確與否，主要應用在培訓新員工，加速其對工作上手。目前緯創在兩岸的工廠皆導入AI機器檢測。

值得一提的是，緯創將AI應用在人資上，收集數據企圖將離職率降低。主要是因中國員工流動率大，用AI預測降低人員流動率。黃柏漙表示，在製造業旺季時，能事先預測減少缺工問題。

緯創也將AI應用在研發上，舉例來說，緯創將過去研發產生的問題收集，當新產品開發時，資料庫就會預測該問題，避免工程師因為資歷淺，想法不夠深情況。

緯創集團推動AI，是採集團總動員方式，旗下子公司緯育就專門推動AI訓練方案，而緯謙則提供雲服務。緯創除了內部培訓外，也推出給外部企業，包含金控業、塑化龍頭，甚至是養雞場都有導入該課程，未來也不排除導入在醫療產業上。

緯創人工智慧工程師製造業亞馬遜雲端
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

中華電總座郭水義：5G時代各行業成功就是電信業的成功

2019-10-02 12:34

迎向新時代 中華電下午遞件申請5G競標

2019-10-02 11:33

大立光再啟專利戰為哪樁 業界這樣看

2019-10-02 11:50

中華電信：5G是資費結構轉折機會點 慎始

2019-10-02 13:06

鴻海旗下鴻騰鎖定4大應用 強攻電動車

2019-10-02 10:24

micro LED技術突破 台廠攜中電熊貓研發3um巨量轉移

2019-10-02 09:10

陸行之：敢惹老大哥台積電 別想好過

2019-10-02 01:12

台積電提多項數據 秀專利優勢 防堵奧步

2019-10-02 01:11

大立光開戰 跨海告惠普

2019-10-02 01:10

台積反擊格芯 控25項侵權

2019-10-02 01:06

華映 再解僱1,900員工

2019-10-01 23:25

優派智慧互動電子白板 今年成長率上看100%

2019-10-01 21:07

台廠布局Mini LED 營收點火

2019-10-01 14:37

郭明錤：iPad、MacBook將採用Mini LED

2019-10-01 14:37

研調：2023年5G手機市佔率躍升至56%

2019-10-01 11:21

台積電反擊 在美德星對格羅方德提出25項專利侵權

2019-10-01 09:16

台積電反擊格芯 控侵25項專利

2019-10-02 00:57

Viewsonic攜手台師大 打造「創新教室」

2019-10-01 18:37

大立光再啟動專利戰 狀告先進光、新鉅科及HP侵權

2019-10-01 18:01

陸行之：敢惹老大哥 格芯來送死

2019-10-01 14:36

格芯控侵權 台積加倍奉還

2019-10-01 14:36

台師大與ViewSonic策略聯盟 推動教育數位轉型與創新

2019-10-01 12:00

台積電反擊 陸行之：格芯IPO前混水摸魚 絕對不會好過

2019-10-01 11:50
看更多

熱門文章

世界咖啡日／做對這件事 退休多1,000萬元

2019-10-01 19:48

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

2019-10-02 09:42

傳魏應充私人飛機晚間喊mayday 松山轉降高雄

2019-10-01 18:38

陸行之：敢惹老大哥台積電 別想好過

2019-10-02 01:12

華映公告 將大量解僱1,900人

2019-10-01 16:43

獵豹復出 辜家二少掌開發資本

2019-10-02 00:42

星展：3大跡象證實 台灣製造重新受到關注

2019-10-01 14:09

台積反擊格芯 控25項侵權

2019-10-02 01:06

重出江湖 辜家二少任中華開發資本董事長

2019-10-01 21:21

沉潛十年！辜家二少重出江湖 任開發資本暨海外董事長

2019-10-01 21:21

不只債券ETF！所有ETF受益人分散均須達標30%

2019-10-02 00:44

林郭文艷 申讓2,000張大同股

2019-10-01 23:32

飛特立航空班機迫降高雄 魏應充聲明未在機上

2019-10-01 21:00

Uber宣布轉型 計程車聯盟：抗爭不會停止

2019-10-01 15:24

大立光開戰 跨海告惠普

2019-10-02 01:10

大立光再啟動專利戰 狀告先進光、新鉅科及HP侵權

2019-10-01 18:01

micro LED技術突破 台廠攜中電熊貓研發3um巨量轉移

2019-10-02 09:10

「台中人很失望！」台中市府批台電一國兩制

2019-10-01 17:15

台廠布局Mini LED 營收點火

2019-10-01 14:37

陸行之：敢惹老大哥 格芯來送死

2019-10-01 14:36

沉潛十年 辜家二少準備大展身手

2019-10-02 00:38

疑頂新私人專機系統異常迫降小港 機場：迫降原因待查

2019-10-01 19:05

台積電提多項數據 秀專利優勢 防堵奧步

2019-10-02 01:11

台商回流大餅來了 這家建商砸逾7億元獵地蓋商辦

2019-10-01 19:08

表現亮眼 勞動基金前八月賺3,322億

2019-10-02 01:14

快速核保 南山創新服務

2019-10-01 23:31

郭明錤：iPad、MacBook將採用Mini LED

2019-10-01 14:37

格芯控侵權 台積加倍奉還

2019-10-01 14:36

美中貿易談判在即 央行點出3大觀察重點

2019-10-01 20:19

中國恐取消ECFA？沈榮津：不可能說斷就斷

2019-10-02 11:28

中火新機組環評 初審過關

2019-10-02 00:14

名家觀點／金融機構罰鍰預算的反思

2019-10-02 01:20

經長：離岸風電不符國產化就Out 有遞補者上來

2019-10-02 10:16

沈榮津親赴經委會 報告「太平島開採石油案」

2019-10-02 09:54

中華電信聯名卡 限時加碼最高回饋10%

2019-10-01 23:05

私人專機迫降高雄小港機場 旅客均已入境

2019-10-01 19:42

樓頂增設廣告塔 免房屋稅

2019-10-02 00:44

華映 再解僱1,900員工

2019-10-01 23:25

李長庚：打造金融中心 三要素

2019-10-01 23:30

遠見調查／數位金融 最佳FinTech服務銀行大賞

2019-10-01 16:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top