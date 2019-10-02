緯創攻AI 降低旺季缺工問題

2019-10-02 12:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



緯創董事長林憲銘。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 緯創（3231）強攻AI（人工智慧），成立直屬高層的AI委員會，在智慧製造、研發、人資方面都有導入應用，緯創副董事長暨總經理黃柏漙指出，AI不但可以減少人員離職率，提升生產良率，且在製造業旺季時，能事先預測減少缺工問題。

緯創四年前進行數位轉型，項目涵蓋智慧製造、能源管理，財務、研發管理導入數位化，並在二年前成立AI委員會，目前人數約10人左右，組織架設在執行長與董事長之間，以利推動相關變革。

黃柏漙指出，緯創AI應用在智慧製造上目前已大致投資完畢，從人工智慧角度看生產異常問題。不過，他透露，導入AI有其困難性，包含速度慢、資源耗及費用高等問題，因此緯創藉由微軟、亞馬遜旗下的AWS提供的雲端軟體，協助AI工程師。

緯創在製造方面，一方面用AI工具進行外觀檢測，包含檢測電路板有沒有錯、零組件位置有沒有偏移、機殼上標籤對不對等。在早前緯創檢測產品是否出錯，還是交由人力進行，目前已由機器取代。

另外一方面，緯創用AI判斷組裝動作，用影像告訴組裝人員正確與否，主要應用在培訓新員工，加速其對工作上手。目前緯創在兩岸的工廠皆導入AI機器檢測。

值得一提的是，緯創將AI應用在人資上，收集數據企圖將離職率降低。主要是因中國員工流動率大，用AI預測降低人員流動率。黃柏漙表示，在製造業旺季時，能事先預測減少缺工問題。

緯創也將AI應用在研發上，舉例來說，緯創將過去研發產生的問題收集，當新產品開發時，資料庫就會預測該問題，避免工程師因為資歷淺，想法不夠深情況。

緯創集團推動AI，是採集團總動員方式，旗下子公司緯育就專門推動AI訓練方案，而緯謙則提供雲服務。緯創除了內部培訓外，也推出給外部企業，包含金控業、塑化龍頭，甚至是養雞場都有導入該課程，未來也不排除導入在醫療產業上。