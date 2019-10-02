中華電總座郭水義：5G時代各行業成功就是電信業的成功

2019-10-02 12:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



中華電信總經理郭水義 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 《經濟日報》今（2）日於台大醫院國際會議中心舉辦2019科技論壇「5G新時代 翻轉大未來」，中華電信總經理郭水義表示，進入5G時代，各行各業的成功，就是電信業者的成功，要協助各行各業鏈結垂直領域，打造「B2B2X」的商業模式，建構產業鏈，攜手夥伴快速導入可以創造新生活的創新服務，要領航5G創新加值服務，跟台灣產業一起翻轉未來創造價值。

2019科技論壇邀請行政院政委吳政忠、交通部郵電司長王廷俊、NCC代主委陳耀祥、中華電信總經理郭水義、中華電信技術執行副總林國豐等產、官、研等專家出席，探討進入5G時代後，台灣產業轉型與各類應用的新契機。本論壇由中華電信、工研院、資策會、宏達電、台新銀行協辦。

中華電信總經理郭水義表示，5G在未來幾年將是最重要的科技趨勢新時代，翻轉未來，是一個挑戰也是機會，各國積極發展5G及商轉，台灣亦步亦趨，各部會都積極投入，搭上國際領先列車，NCC將在12月進行頻譜釋照，可預期台灣在2020年邁入5G時代。

郭水義也預告，中華電信將在下午遞件申請參加5G頻譜競標，對於網路建設跟服務也已經開始預先準備，中華電信將領航推出5G服務，讓消費者跟企業客戶，同時協助政府提供各項數位服務，迎向5G新時代。

郭水義表示，5G是高速路、低遲延跟大連結的技術特性，把人跟人通訊串連到物聯網、車聯網，不僅提供高於4G的速度，更會顛覆生活跟應用，應用在智慧城市、智慧醫療、智慧安防、智慧能源等，各面向應用提供更優質生活方式，打造永續的環境，尤其要帶動各個產業共同發展，在垂直領域應用，創新服務開發都有賴於電信業者跟垂直產業緊密合作。

郭水義表示，各行各業的成功，就是電信業者的成功，要協助各行各業鏈結垂直領域，打造「B2B2X」的商業模式，建構產業鏈，攜手夥伴快速導入可以創造新生活的創新服務。

郭水義認為，中華電信擁有堅強的電信網路、充裕頻譜資源，跟垂直產業合作掌握5G新商機，以開放心態跟角度廣邀產業鏈夥伴合作。

近期中華電信也展開各式各樣的實驗網路，郭水義表示，率先成立5G領航隊，攜手台北流行音樂中心、南港展覽館林口產業園區及故宮等，都展示5G實驗服務，4日也將在中華電信學院啟動5G試驗與培訓場域，結合AIOT物聯網平台及超寬頻影音平台，以AI 、ICT驅動引擎，來驅動5G。

郭水義強調，中華電信要永遠走在最前面，攜手產業，領航5G，董事長謝繼茂上任說，期許中華電信領導者數位經濟賦能者，領航5G創新加值服務，跟台灣產業一起翻轉未來創造價值。

《經濟日報》社長黃素娟表示，《經濟日報》連續八年舉行科技論壇，年年都是叫好又叫座，今天參加聽眾非常踴躍，更顯示5G議題這麼夯，現在美國、韓國搶先推出5G服務，中國大陸緊跟在後，台灣年底釋照，翻轉產業生態顛覆生活模式改變經濟模式的5G新時代已經來臨。

黃素娟表示，《經濟日報》舉行科技論壇，以「5G新時代 翻轉大未來」，探討5G的創新應用及商業模式，跨產業的合作趨勢，以及台灣產業轉型升級及數位發展等等。

行政院政務次長吳政忠表示，5G會導引商業模式創新，會開拓新的商業藍海，創造B2B2X，第一個B是電信業者，X代表客戶，可以是人，法人機構跟政府，第二個B有很多想像，很多垂直場域的業者，像是保險公司保全公司等。

吳政忠表示，未來第二個B也就是垂直場域業者將釋5G決勝關鍵，台灣電信業者包含中華電信等已經組成國家隊，攜手多家垂直場域業者，近期日本電信業者NTT DoCoMo也積極串連合作夥伴，目前已經與3,000多家合作，未來兩年要擴充到5,000家。

吳政忠也認為，未來5G會變成國家的第四條高速公路，包含公路的陸運，海運，跟空運，5G也是重要基礎設施，未來電信公司跟中間垂直場域企業一起努力。

交通部郵電司長王廷俊指出，交通部長林佳龍上任以來，積極機及增修法規接軌未來趨勢，投入資源推動產業發展，創造有利投資環境，結合產官學組成國家隊打世界盃，陸續打造38個5G實驗場域，76個無人載具創新場域，確保台灣領先國際，創造優質便捷智慧化交通訊運輸及服務，