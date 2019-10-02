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micro LED技術突破 台廠攜中電熊貓研發3um巨量轉移

2019-10-02 09:10經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

Micro LED技術突破！國內新創公司Mikro Mesa Technology，日前宣布成功開發「無壓合低溫鍵結3um micro LED巨量轉移」技術。Mikro Mesa Technology創辦人陳立宜表示，該顯示技術是micro LED通往消費型產品應用之路的一大突破，由於晶片尺寸變小，因此micro LED的材料成本將大幅降低。

陳立宜進一步指出，以此技術不但讓micro LED成本能與AMOLED比擬，甚至有機會和液晶顯示面板（LCD）競爭。他預期，因技術製程溫度較低，未來在「軟性顯示器」及「透明顯示器」的應用上，能發展的空間會更大，將可大幅縮短micro LED技術相關產品上市的時間點。

Mikro Mesa於2014年成軍，致力micro LED研究與量產開發，目前擁有36項美國專利、14項台灣及中國大陸專利，全球申請中專利超過100項以上。2017年起，Mikro Mesa與中國大陸面板廠中電熊貓合作，在中電熊貓實驗室研發兩年，完成此顯示器技術開發。

Mikro Mesa表示，該技術使用了直徑3um的uLED晶片，為領先業界的超微小尺寸，讓磊晶片的利用率達到極致的高水準。轉移尺寸接近4吋，一次可容納高達數百萬顆以上的uLED轉移，並可進行多次多色uLED的轉移。而大尺寸的轉移面積，可大幅減少轉移次數，並增加了大尺寸全彩色顯示器的量產性。

該技術採用Mikro Mesa的專利製程，晶片採用「垂直結構」，電流散布比傳統Flip-chip覆晶式均勻，同時也能承受更高的電流密度。而晶片與下電極連接後， 採用一次性整面封裝，上電極可使用ITO或是奈米銀線等，對於未來大量生產以及改善光學出光效率等方面，都留有極大的設計彈性。

Mikro Mesa指出，這是顯示器首度展示超過3吋並使用5um以下晶片尺寸的uuLED 顯示技術。縮到直徑3um的uLED晶片，大小約為人類頭髮截面積的700分之一，較目前業界一般常見的micro LED面積，小了100倍以上。

據Mikro Mesa內部人員表示，該顯示技術能夠轉移2到5um大小的晶片，可以製造出高達1,800 dpi等級的高精密度顯示器，並可應用在55吋或以上的micro LED電視。

換言之，在產品應用上，該技術將從穿戴式裝置、智慧型手機、電視一直到AR產品，均具有獨到的競爭優勢。 預期該技術的未來性能與競爭力將遠遠超過AMOLED，在應用領域上也會更加廣闊。

此外，因為晶片尺寸微小的緣故，該技術也能達到50%以上的透明度，在達到高解析度的同時，也能做到高穿透率的透明顯示器，大幅增加未來應用的可發展性。

除此之外，Mikro Mesa的技術還具備了低溫免壓鍵合特點，確保了未來高生產效率，同時也可以避免目前業界加壓鍵合所帶來的良率問題，為micro LED先進顯示器製造技術的進程樹立了重要里程碑。

陳立宜表示，Mikro Mesa是一家開放的公司，歡迎全球對於Mikro Mesa顯示技術有興趣的廠家一起來合作，不管是對於新型顯示器有需求的公司，或是顯示器業界的上中下游，大家一起共同開發推廣micro LED顯示技術，讓micro LED能成為新一代革命性的消費電子顯示界面。

採用Mikro Mesa巨量轉移技術製作的5um晶粒顯示器樣品。圖／Mikro ...
採用Mikro Mesa巨量轉移技術製作的5um晶粒顯示器樣品。圖／Mikro Mesa提供
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小於5um的藍綠雙色的像素結構。圖／Mikro Mesa提供
小於5um的藍綠雙色的像素結構。圖／Mikro Mesa提供
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使用3um micro LED晶粒的像素。圖／Mikro Mesa提供
使用3um micro LED晶粒的像素。圖／Mikro Mesa提供
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LED顯示器
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