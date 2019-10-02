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大立光開戰 跨海告惠普

2019-10-02 01:10經濟日報 記者劉芳妙／台北報導

大立光再度啟動專利訴訟戰。大立光9月25日向美國東德州地方法院控告美國筆電大廠惠普（HP）及光學鏡頭廠先進光、新鉅科技涉及侵害大立光持有的四件專利。這是大立光首度針對筆電產品提出侵權告訴。

大立光主張構成侵權的產品，包括惠普旗下15款筆記型電腦產品所使用的鏡頭，相關侵權鏡頭主要由先進光及新鉅科供應。

大立光主張遭侵權的四件專利，分別為一件3P（三片塑膠鏡片）及三件4P（四片塑膠鏡片）鏡頭。大立光為全球智慧手機鏡頭大廠，通吃蘋果及非蘋陣營，手機鏡頭占營收逾九成。業界人士分析，筆電營收占大立光營收比重僅個位數，但此時打專利戰，可能與先進光積極想要切入蘋果筆電供應鏈有關，踩到大立光「地盤」，惹惱大哥出手。

大立光昨（1）日再度強調捍衛智慧財產權的決心，新鉅科昨天重訊表示，「公司一向重視及尊重智慧財產權，重申絕無侵犯專利權之情事，後續將依法定程序捍衛公司的權利及聲譽。」

先進光僅回應尚未收到法院的訴訟狀，無法評論相關細節。先進光在筆電鏡頭市場囊括半壁江山，市占第一，占營收比重逾五成，新鉅科來自筆電產品營收占比10%-15%。

大立光曾在2013年對南韓手機大廠三星電子及玉晶光提起侵權官司，同時間狀告先進光竊取營業機密。當時大立光市值不到50億美元，狀告市值逾2,000億美元的三星電子，震撼業界，喻為「小蝦米對抗大鯨魚」之戰，三星及玉晶光的侵權案在2016年底和解後，大立光也順勢打入三星手機供應鏈。

大立光這次是對先進光的第二件訴訟案。先前大立光提告先進光竊取營業機密，大立光態度強硬，強調訴訟會「追究到底」，智慧財產法院於2017年底一審判決，先進光高層等人應連帶給付大立光15.22億元，先進光已提出上訴。

大立光近年啟動訴訟案概況 圖／經濟日報提供
大立光近年啟動訴訟案概況 圖／經濟日報提供
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大立光手機鏡頭先進光
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