台積反擊格芯 控25項侵權

2019-10-02 01:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ／台北報導



台積電昨（1）日開始反擊格芯（GlobalFoundries）的法律侵權訴訟。台積電宣布9月30日在美國、德國及新加坡，對格芯提出多項法律訴訟，控告格芯侵犯台積包括40奈米以下到12奈米等製程的25項專利，並要求法院核發禁制令，禁止格芯生產及銷售侵權的半導體產品，並尋求實質性損害賠償。 台積電開始反擊格芯（GlobalFoundries）的法律侵權訴訟。 本報系資料庫 分享 facebook

格芯在8月底向美國國際貿易委員會（ITC） 等，控告台積電侵害16項晶片專利技術，包含7奈米、10奈米、12奈米、16奈米及28奈米等製程技術；要求美國貿易當局對其產品發布進口禁令；連台積電大客戶蘋果、谷歌、華碩、高通、輝達等也遭列被告。

ITC上周四（26日）決定接受格芯提告並決定展開調查，台積電認為不可輕忽。9月底正式在美國、德國及新加坡三地，對格芯提出多項侵權訴訟，控告格芯侵害40奈米、28 奈米、22 奈米、14 奈米、及 12 奈米等製程的25項專利；以及包括鰭式場效電晶體（ FinFET） 設計、淺溝槽隔離技術、雙重曝光方法、先進密封環及閘極結構、及創新的接觸蝕刻停止層設計。這些特定技術涵蓋成熟及先進半導體製程技術核心功能。

台積電副總經理暨法務長方淑華特地說明反擊原因。她強調，格芯的訴訟毫無根據，意圖透過侵權訴訟來破壞公司的業務，而非以技術在市場上競爭，台積電已準備好在法庭上迎戰，以保護公司的聲譽、龐大的投資、近500 家客戶、以及全世界的消費者。