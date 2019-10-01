優派智慧互動電子白板 今年成長率上看100%

2019-10-01 21:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



優派 (ViewSonic)智慧互動電子白板打進全球第三大殊榮，1日優派跟台灣師範大學攜手合作搶進教育市場，以75吋為主，面板供應鏈以友達(2409)、群創、LG為主。今年優派電子白板成長率上看100%，供應鏈受惠可期。

優派可以提供的電子白板尺寸有55/65/75/86/98等不同規格，去年以65吋最受歡迎，今年則以75吋為主流。面板採購對象有面板雙虎的友達、群創以及南韓的LG，今年在大陸10代廠量產之後，也會增加大陸面板廠列為供應鏈。

根據futuresource Q2 2019 world interactive displays報告，電子白板2018市場規模約54億美元，2019年預計可達59億美元，年增9.2%。包括友達、群創也都積極搶進這塊教育及商用的二大市場。

台師大與視訊解決方案品牌優派（ViewSonic）今日舉行記者會，雙方將共同推廣「環境+師資+課程」的全方位教育科技，同時宣布「ViewSonic創新教室」在台師大教育學院大樓正式啟用，讓未來教師從數位學習接軌至數位教學。記者會由台師大學校長吳正己、優派董事長暨執行長朱家良主持。

吳正己指出，隨著教學模式轉變，教育從單向傳授，轉變為雙向溝通，教育數位化的需求在近幾年快速提升。此次與ViewSonic合作，結合雙方各自在教育和科技的專業，將科技落實在教育現場，並能持續性地推廣，為業界帶來示範性作用。

朱家良表示，ViewSonic近年來投入教育數位轉型推廣，發展出整合硬體、軟體、服務與生態圈的創新EdTech解決方案。期望運用ViewSonic參與全球教育數位轉型的經驗，為台灣教育環境盡一份心力。此次與台師大合作，在於宣揚整合環境、師資、課程的全方位EdTech理念，打造友善的教育現場之外，共同培訓數位師資和發展數位課程，提升台灣的教育實力及人才競爭力。

ViewSonic於2016年新增智慧互動電子白板ViewBoard產品線，成功打入教育和商用市場，不到三年內，2019年第2季躍升為全球第三大品牌。開發出myViewBoard軟體解決方案，可支援合作夥伴方案，如Amazon web services、Microsoft Azure、Google Education、Intel Unite，透過軟體、硬體、服務整合及完整的生態圈，提供最佳使用者體驗；myViewBoard在2018年推出後，短短一年內在全球教育市場的註冊訂戶已突破60萬。