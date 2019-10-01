親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

他用2年安卓旗艦機想換iPhone 11被勸退 這支神在哪？

屬於誰的慶典？風聲鶴唳的中共七十華誕

台灣市場優勢 資誠：人才不僅素質高 更具忠誠性

2019-10-01 19:53經濟日報 記者程士華╱即時報導

資誠（PwC）聯合會計師事務所今（1）日發布新聞稿指出，美商有二大理由選擇台灣市場落地上市，首先是是文化及語言上，是台灣作為進軍亞太地區的利基；另一方面則是人才屬性上，不僅素質高，更具有忠誠的特性。

資誠日前受台灣證券交易所之邀，於美國矽谷舉行「前進台灣資本市場說明會」，於說明會上與近60位來賓交流，剖析現階段美商來台上市的優勢及契機，並提供企業相關的建議作法。

資誠審計服務營運長梁華玲於會中指出，美國企業選擇來台上市具有幾個誘因，包括高科技潛力、市場交易活絡度，以及對有意跨足亞洲版圖的中小型企業而言，在台上市是極具發展潛力的選項。

資誠會計師梁嬋女表示，台灣的人才素質與忠誠度高，吸引為數不少的國際公司來台設研發中心，例如微軟與Google相繼來台設立AI研發中心，因此，上市對企業而言，是另一個吸引台灣及美國兩地人才、產業升級及企業轉型的重要轉折點。

梁嬋女表示，上市可為企業提升知名度，進而增加聘用人才的優勢，融合美國及亞洲兩地人才，加上更加完善獎酬計劃的激勵，及再籌資所帶來的資金等，多管齊下，可支持公司完成企業轉型及產業升級的策略目標。

資誠會計師張志安指出，已有若干美商企業有意願在台設置研發據點或發展擴充計畫，基於台灣管理研發人才的文化和語言雷同性，更是具備進軍亞太地區的利基，台灣將可望成為外國企業佈局亞洲的重要據點。

張志安表示，看好美商企業來台上市帶來的效益，對台灣而言，如此將可強化台灣資本市場的活絡性與國際化程度，造成的群聚效應不僅吸引更多資金來台投資，亦可吸引更多全球頂尖人才來台，進而促使台灣成為亞洲區域的營運總部。

梁華玲建議，回台上市的台商在股權組織架構重組時，必須注意股東保護和資訊揭露的機制是否健全，例如必須建置完善完整的揭露機制，包括須具備的發言人、獨立董事、監察人或審計人員、訴訟代理人等，都應一併列入規劃。

資誠資本市場微軟
【橘世代全新上線】「為什麼沒能多存些錢？」退休族10大理財遺憾排行榜

相關新聞

台廠布局Mini LED 營收點火

2019-10-01 14:37

郭明錤：iPad、MacBook將採用Mini LED

2019-10-01 14:37

陸行之：敢惹老大哥 格芯來送死

2019-10-01 14:36

格芯控侵權 台積加倍奉還

2019-10-01 14:36

斷訊11小時 東森幼幼台等兩頻道重新上架

2019-10-01 14:09

台師大與ViewSonic策略聯盟 推動教育數位轉型與創新

2019-10-01 12:00

台積電反擊 陸行之：格芯IPO前混水摸魚 絕對不會好過

2019-10-01 11:50

搶攻自駕車市場 貿協11月組團赴德尋商機

2019-10-01 11:46

研調：2023年5G手機市佔率躍升至56%

2019-10-01 11:21

東森幼幼台、緯來育樂台斷訊 北都用戶退訂要罰錢？

2019-10-01 09:49

台積電反擊 在美德星對格羅方德提出25項專利侵權

2019-10-01 09:16

台積電反擊格芯 在美德新加坡控侵犯25項專利

2019-10-01 08:49

智伸科、旭申聯姻 互蒙其利

2019-10-01 01:12

聯發科衝5G 再添新動能

2019-10-01 01:06

聯發科對決高通 實力拉近

2019-10-01 01:05

拆解iPhone 11…蘋果鏈業績 鏡頭廠笑傲供應鏈

2019-10-01 00:59

iPhone鏈降成本 兩招因應

2019-10-01 00:57

iPhone輸美免加稅 台廠聲聲盼

2019-10-01 00:57

頂規iPhone 11成本破解「蘋果賺很大」

2019-10-01 00:33

科技論壇／5G時代來臨 翻轉產業生態

2019-10-01 00:29

微軟新品上秀 帶旺台系鏈

2019-09-30 23:31

美中關稅戰壓抑表現 代工廠保守看Q4

2019-09-30 23:23

鴻海重申 美國威州投資的決心不曾動搖

2019-09-30 21:28

鴻海：並無在陸借1.2兆元 欠款與還債是惡意造謠攻擊

2019-09-30 20:19

遭華為告侵權仍漲近70％ 傳音董座：相信法律

2019-09-30 16:01

創新平台／導入雲端手機 啟動智慧生活

2019-09-25 22:45

華為5G出貨順暢 台廠沾光

2019-09-25 00:20
看更多

熱門文章

180張保單降宣告利率 美元計價商品影響最大

2019-10-01 00:24

拆解iPhone 11…蘋果鏈業績 鏡頭廠笑傲供應鏈

2019-10-01 00:59

台積電反擊格芯 在美德新加坡控侵犯25項專利

2019-10-01 08:49

傳魏應充私人飛機晚間喊mayday 松山轉降高雄

2019-10-01 18:38

這張車險 保費可大省40%

2019-10-01 13:02

受僱員工平均年齡突破40歲！超過45歲員工占逾3成

2019-09-30 23:51

遠百信義A13 打造深夜食堂 月底開幕

2019-09-30 23:35

星展：3大跡象證實 台灣製造重新受到關注

2019-10-01 14:09

聯發科衝5G 再添新動能

2019-10-01 01:06

國銀濫頭寸多 房貸利率殺低

2019-09-30 23:54

台幣9月狂升 出口商憂匯損

2019-09-30 23:51

聯發科對決高通 實力拉近

2019-10-01 01:05

華映公告 將大量解僱1,900人

2019-10-01 16:43

金管會新規 銀行面臨增資壓力

2019-10-01 00:22

台積電反擊 陸行之：格芯IPO前混水摸魚 絕對不會好過

2019-10-01 11:50

今起信用卡繳罰單要手續費 選錯管道價差10倍

2019-10-01 12:10

Uber宣布轉型 計程車聯盟：抗爭不會停止

2019-10-01 15:24

名家觀點／改革開放40年後的中國大陸

2019-10-01 01:23

壽險業海外賠大錢不投資台灣 謝金河：金管會為何不管

2019-10-01 12:36

大立光再啟動專利戰 狀告先進光、新鉅科及HP侵權

2019-10-01 18:01

智伸科併購 特斯拉變客戶

2019-10-01 01:12

東森幼幼台、緯來育樂台斷訊 北都用戶退訂要罰錢？

2019-10-01 09:49

雙十連假搶便宜 阿聯酋航空推限時歐洲優惠機票

2019-10-01 10:44

避稅提前拉貨 中國製造業PMI 彈升

2019-10-01 10:15

鴻海重申 美國威州投資的決心不曾動搖

2019-09-30 21:28

iPhone鏈降成本 兩招因應

2019-10-01 00:57

四師執行業務所得 須申報

2019-10-01 00:31

來自日本第二大二手店「海德沃福」 台南店本月開幕

2019-10-01 11:39

製造業 連亮10顆衰退藍燈

2019-10-01 00:16

鞋材大王南良搶轉單 火速南向

2019-10-01 01:14

陸行之：敢惹老大哥 格芯來送死

2019-10-01 14:36

微軟新品上秀 帶旺台系鏈

2019-09-30 23:31

疑頂新私人專機系統異常迫降小港 機場：迫降原因待查

2019-10-01 19:05

一起進步！宣布轉型 與多元計程車合作

2019-10-01 13:19

泰國五優勢 躍投資熱點

2019-10-01 01:14

芝加哥PMI走跌 美債殖利率走低

2019-10-01 10:20

科技論壇／5G時代來臨 翻轉產業生態

2019-10-01 00:29

頂規iPhone 11成本破解「蘋果賺很大」

2019-10-01 00:33

格芯控侵權 台積加倍奉還

2019-10-01 14:36

一個人生活有多快樂？「讀者」：孤獨經濟崛起了

2019-10-01 12:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top