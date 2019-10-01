台灣市場優勢 資誠：人才不僅素質高 更具忠誠性

2019-10-01 19:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



資誠（PwC）聯合會計師事務所今（1）日發布新聞稿指出，美商有二大理由選擇台灣市場落地上市，首先是是文化及語言上，是台灣作為進軍亞太地區的利基；另一方面則是人才屬性上，不僅素質高，更具有忠誠的特性。

資誠日前受台灣證券交易所之邀，於美國矽谷舉行「前進台灣資本市場說明會」，於說明會上與近60位來賓交流，剖析現階段美商來台上市的優勢及契機，並提供企業相關的建議作法。

資誠審計服務營運長梁華玲於會中指出，美國企業選擇來台上市具有幾個誘因，包括高科技潛力、市場交易活絡度，以及對有意跨足亞洲版圖的中小型企業而言，在台上市是極具發展潛力的選項。

資誠會計師梁嬋女表示，台灣的人才素質與忠誠度高，吸引為數不少的國際公司來台設研發中心，例如微軟與Google相繼來台設立AI研發中心，因此，上市對企業而言，是另一個吸引台灣及美國兩地人才、產業升級及企業轉型的重要轉折點。

梁嬋女表示，上市可為企業提升知名度，進而增加聘用人才的優勢，融合美國及亞洲兩地人才，加上更加完善獎酬計劃的激勵，及再籌資所帶來的資金等，多管齊下，可支持公司完成企業轉型及產業升級的策略目標。

資誠會計師張志安指出，已有若干美商企業有意願在台設置研發據點或發展擴充計畫，基於台灣管理研發人才的文化和語言雷同性，更是具備進軍亞太地區的利基，台灣將可望成為外國企業佈局亞洲的重要據點。

張志安表示，看好美商企業來台上市帶來的效益，對台灣而言，如此將可強化台灣資本市場的活絡性與國際化程度，造成的群聚效應不僅吸引更多資金來台投資，亦可吸引更多全球頂尖人才來台，進而促使台灣成為亞洲區域的營運總部。

梁華玲建議，回台上市的台商在股權組織架構重組時，必須注意股東保護和資訊揭露的機制是否健全，例如必須建置完善完整的揭露機制，包括須具備的發言人、獨立董事、監察人或審計人員、訴訟代理人等，都應一併列入規劃。