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NVIDIA GTX1660 SUPER將上市 微星、技嘉出貨量看增

2019-10-01 19:00經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

輝達(NVIDIA)將在10月29日發布新一代顯示卡GTX1660 Super，其價格可能比目前的GTX1660TI還要便宜一點，但是性能表現更好，隨著輝達再推新產品，將推升微星、技嘉、承啟與華擎等顯示卡的出貨量持續走高，法人預估，微星2019年第3季營收將挑戰新高，技嘉營收也可望同步上升。

NVIDIA 在2019年第3季已陸續推出 Super 系列產品，分別包括2060/70/80 Super，均採用 Turing 顯示架構為基礎，顯示卡設計進行最佳化，並且提高顯示記憶體容量，讓顯示卡效能進一步提昇約 15%至20%，可說是加量不加價。現在NVIDIA再進一步推出1660 SUPER系列，可望進一步擴大在顯示卡的市佔率，帶動台灣顯示卡業者的出貨量攀升。

法人認為，微星2019年第3季旺季需求優於預期，顯示卡在 NIVDIA 及 AMD兩大平台的新品銷售狀況良好，主機板則受惠 英特爾處理器 供給改善，加上 AMD也推出新產品，之前微星在中國大陸及歐洲地區的銷售疲軟，現在需求開始復甦，使得9月營收可望持續月增，第3季營收將挑戰歷史新高。

至於技嘉受惠伺服器、主機板與顯示卡等三大產品線進入出貨旺季，法人預估，該公司2019年第3季營收可望季增30%以上，第4季有機會維持在高檔，同時，技嘉伺服器漸入佳境，今年出貨量將成長20%，成為推升未來業績的另一個引擎。技嘉表示，第3季主機板、顯示卡與伺服器等全產品線出貨量，都會較第2季成長，可望有比較好的成績表現。

法人表示，多年來技嘉耕耘伺服器代工業務，2019年將會爆發，第1季伺服器占技嘉營收比重超過20%，第2季略微下滑，但下半年客戶恢復拉貨，出貨更勝第1季。

技嘉主要是耕耘二線的伺服器與資料中心，並取得俄羅斯及印度等市場的訂單，該公司2019年第3季伺服器出貨量將超越第1季，第4季有機會維持在高檔。預期伺服器今年出貨成長將超過20%。

顯示卡技嘉
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